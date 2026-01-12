Garlasco, l'ultima ipotesi sulla fuga del killer di Chiara Poggi dal retro della villetta di via Pascoli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Quale via di fuga sarebbe stata utilizzata dall’assassino, o dagli assassini, nella mattina del 13 agosto 2007 quando a Garlasco venne uccisa Chiara Poggi? Una delle ipotesi riguarda un’uscita dal retro della villetta di via Pascoli, attraverso una porta che si affaccia su un’area lontana da sguardi indiscreti. Da lì il percorso si sviluppa su una zona verde dove è presente un canale attualmente in secca.

Garlasco, ipotesi sul retro di casa Poggi

È questo uno dei percorsi che gli investigatori stanno attualmente studiando nel tentativo di ricostruire la possibile fuga dopo il delitto.

L’ipotesi viene evidenziata dalla redazione di Mattino Cinque, che con l’aiuto di droni ha mostrato la possibile via di fuga, alternativa rispetto alla strada principale, ovvero via Pascoli.

Proprio questo canale potrebbe aver rappresentato una via per allontanarsi rapidamente, consentendo di raggiungerne un altro dove, nove giorni dopo, furono rinvenuti all’interno di un sacco alcuni vestiti e delle scarpe.

Garlasco, il canale che porta all’accesso al paese

Superata la campagna che circonda le villette di via Pascoli, il tragitto porta in via Toledo, una strada interna di Garlasco che corre parallela all’arteria principale di accesso al paese.

Via Toledo è caratterizzata da un traffico scarso per gran parte della giornata, spesso del tutto assente, e frequentata quasi esclusivamente dai residenti.

Dopo pochi minuti a piedi, si incontra una via pedonale: da lì, sulla sinistra, a circa 50 metri, si trova l’ingresso posteriore di un’abitazione. Nel 2007 vi abitava la nonna di Andrea Sempio, e l’accesso sul retro dista poco più di sette minuti a piedi dalla villa di Chiara Poggi.

Nuove analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi

Intanto sono state effettuate nuove analisi sugli oggetti che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto.

Tali oggetti potrebbero fornire elementi rilevanti per l’inchiesta sull’omicidio di Garlasco. Lo sostengono i consulenti della famiglia Poggi, sottolineando che, a differenza del passato, stavolta tutte le tracce sono state esaminate in modo approfondito.

I risultati al momento rimangono riservati e potrebbero essere decisivi se si arrivasse alla revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Per la famiglia Poggi esiste un unico colpevole: quello che all’epoca era il fidanzato di Chiara.

Tra gli oggetti analizzati ci sono una collana con un ciondolo a forma di dente di squalo, bracciali, un orologio, una cavigliera e degli orecchini.