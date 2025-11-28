Garlasco, la condanna ad Alberto Stasi non convince Carlo Nordio perché "non è oltre ragionevole dubbio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a parlare del caso del delitto di Garlasco, non delle nuove indagini con al centro Andrea Sempio ma della condanna di Alberto Stasi. Secondo Nordio c’è un “vizio di origine” nella vicenda, perché la condanna di Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi non va oltre il “ragionevole dubbio”. Sintomo per il ministro che forse “c’è qualcosa di sbagliato nel sistema”.

La condanna ad Alberto Stasi non convince Carlo Nordio

“Rilevo un vizio di origine di tutta questa storia”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde a una domanda sul caso Garlasco durante un dibattito sulla riforma della giustizia agli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna.

Nordio, riporta Adnkronos, non commenta le indagini in corso con al centro la figura di Andrea Sempio ma torna alle origini, al processo per l’omicidio di Chiara Poggi che si concluse con la condanna ad Alberto Stasi.

Il ministro ricorda che Stasi, dopo essere stato assolto due volte, è stato condannato “dopo un altro processo a seguito di una sentenza della Cassazione”.

Garlasco, condanna non “oltre ogni ragionevole dubbio”

“Nel nostro ordinamento – spiega – vige il principio che tu non puoi essere condannato se le prove non vanno al di là di ogni ragionevole dubbio“.

“Allora – osserva – come fai a condannare una persona quando ha dubitato una Corte d’Assise, quando ha dubitato una Corte d’Assise d’appello al punto da assolvere e senza rifare il processo ex novo, come accade negli ordinamenti anglosassoni”.

In Italia invece, anche se ci sono delle integrazioni, il processo “rimane quello fondato dall’indagine iniziale”.

“Allora o sono irragionevoli i giudici della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello, e allora andrebbero cacciati via perché un giudice irragionevole non può restare dov’é, oppure c’è qualcosa di sbagliato nel sistema“, attacca Nordio.

La riforma della giustizia

Dichiarazioni che rappresentano l’ennesimo attacco alla magistratura da parte di Nordio, che ha promosso la riforma della giustizia varata dal Governo Meloni.

Anche se questo aspetto toccato dal ministro parlando di Garlasco non verrebbe toccato dalla riforma, che prevede la separazione delle carriere e un doppio Csm.

Frasi che si inseriscono nell’ormai strutturale scontro tra governo e magistratura, con sullo sfondo proprio la riforma della giustizia.

Dal fallimentare accordo con l’Albania sui migranti al caso Almasri fino alla recente vicenda della “famiglia nel bosco“, da tempo esponenti del governo e della maggioranza, a partire da Meloni e Salvini, vanno all’attacco di giudici e pubblici ministeri.

Secondo diversi osservatori si tratterebbe di una precisa strategia per fare propaganda in vista del referendum confermativo sulla riforma della giustizia.

Qualsiasi caso di inefficienza vera o presunta o decisione discutibile può venire presa e strumentalizzata per sostenere la necessità della riforma.