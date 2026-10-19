Garlasco, la confessione di Andrea Sempio sui diari che lo hanno inguaiato: "Non li scrivo più per paura"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un secco “no“. Questa la risposta di Andrea Sempio alla domanda di un’inviata di Dentro la Notizia che gli chiede se stia ancora appuntando riflessioni sui suoi diari. Il motivo è semplice: “Per paura di fraintendimenti, ma anche perché alla fine abbiamo già subito due perquisizioni“. Spesso fa fatica a dormire, l’indagato della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, specialmente la notte prima in cui potrebbe andare in aula sarà un momento insonne. Non esclude, tuttavia, che un domani potrà cercare di costruire una famiglia.

La paura di scrivere sui diari

Lunedì 19 ottobre un’inviata di Dentro la Notizia ha raggiunto Andrea Sempio. L’indagato, al centro della nuova inchiesta dei pm di Pavia sul delitto di Garlasco, non ha più scritto sui suoi diari.

Il motivo è legato alla paura per eventuali fraintendimenti. “Alla fine della fiera abbiamo già subito due perquisizioni”.

Poi aggiunge: “Domani c’è un’intercettazione dove dici: ‘Beh’, allora potresti essere coinvolto e andiamo di nuovo a casa”. Ad oggi Sempio non ha pesi sulla coscienza.

“La paura del resto c’è dal primo giorno, l’ho sempre detto”, dice alle telecamere, ma “è un pensiero che comunque devi rivedere”.

Cosa trovarono nei diari di Andrea Sempio

Durante una perquisizione, gli inquirenti sequestrarono ad Andrea Sempio una serie di agende, bloc notes e diari nei quali l’indagato avrebbe appuntato i suoi pensieri sull’autoerotismo, la pornografia, il sesso e la violenza. La prima testata a pubblicare alcuni estratti era stata Repubblica, in un articolo del 9 maggio.

In un foglio A4, ad esempio, Sempio aveva scritto: “Ne ho passate tante. Decisamente. Cose che altri non hanno mai vissuto né mai vivranno”.

La “mamma in panico per la cosa di Stasi”, a cosa si riferiva?

In un’altra pagina del diario aveva scritto: “Ho commesso cose brutte“, per poi appuntare su un’agenda Moleskine, il 24 giugno 2020: “Mamma in panico per la cosa di Stasi“. Di cosa parlava? In un articolo del Corriere della Sera del 23 giugno 2020 – un giorno prima dell’appunto di Sempio – si legge che l’avvocata Laura Panciroli aveva dato notizia di aver “depositato una articolata richiesta di revisione della condanna“.

“In questa tragica e oscura vicenda non sono ancora state scritte le pagine giuste e definitive”, aveva detto Panciroli. La “cosa di Stasi” di cui Sempio parlava il 24 giugno 2020, e che intimoriva la madre Daniela Ferrari, era quella richiesta di revisione?

Il delitto di Garlasco

Come noto, con la nuova inchiesta i pm di Pavia stanno tentando di riavvolgere il nastro a quel 13 agosto 2007. Un nuovo processo non è escluso, qualora venisse accettata la richiesta della Procura. Chiara Poggi, 26 anni, fu uccisa mentre si trovava in casa da sola, dato che la sua famiglia si trovava in vacanza in Trentino.

La ragazza fu colpita mortalmente con un oggetto contundente che la raggiunse al volto e al capo almeno 15 volte, poi il suo corpo fu lasciato scivolare in fondo alla scala del disimpegno che conduceva alla cantina della villetta. L’arma non fu mai trovata. Per il suo omicidio, nel 2015, fu condannato il suo fidanzato Alberto Stasi in via definitiva. Stasi si è sempre dichiarato innocente. Secondo la nuova inchiesta, invece, l’assassino di Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio, mosso da furia omicida dopo il rifiuto di un approccio sessuale da parte della vittima, dalla quale sarebbe stato ossessionato dopo aver visto un video intimo.

Anche Sempio si dichiara innocente, e la sua difesa, ad oggi, ha depositato cinque consulenze che – stando alle dichiarazioni – smonterebbero l’impianto accusatorio. Nel frattempo sono emerse anomalie nelle analisi effettuate dai carabinieri del Ris nel 2007: i pm di Pavia hanno segnalato l’omissione di due contro-analisi sul Dna sui pedali della bicicletta di Stasi che avrebbero dato esito negativo.