Garlasco, la consulenza di Cristina Cattaneo su Chiara Poggi per definire l'orario certo della morte

È il giorno della consulenza di Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco, che dovrebbe fare chiarezza sull’orario certo della morte di Chiara Poggi. La consulenza dell’anatomopatologa, che si baserà anche sulla nuova BPA dei Ris di Cagliari, verrà depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia.

Perché la consulenza di Cristina Cattaneo su Garlasco è importante

Nella giornata di lunedì 23 febbraio la consulenza medico-legale dell’anatomopatologa di fama internazionale Cristina Cattaneo sul corpo di Chiara Poggi e sulla dinamica del delitto di Garlasco verrà depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia.

L’inviata di Mattino Cinque, parlando davanti al Tribunale di Pavia, ha ricordato che tra gli aspetti più rilevanti per cui tale consulenza è particolarmente attesa spicca il fatto che Cristina Cattaneo, in questo documento, dovrebbe chiarire l’ora precisa del decesso di Chiara Poggi. Ciò, in caso di novità sostanziali rispetto a quanto accertato fino a oggi, potrebbe modificare la cronologia degli eventi e la dinamica che ha portato all’uccisione della ragazza di Garlasco.

La consulenza di Cristina Cattaneo e la BPA dei Ris di Cagliari

La relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo si baserà anche sulla nuova BPA (Bloodstain Pattern Analysis) dei Ris di Cagliari.

I Ris di Cagliari sono stati chiamati a pronunciarsi sulla traiettoria e sulla posizione dell’assassino (o gli assassini) sulla scena del crimine, valutando la distribuzione delle macchie di sangue rinvenute nella villetta dei Poggi il giorno del delitto di Garlasco.

Chi è Cristina Cattaneo, anatomopatologa del caso Garlasco

Cristina Cattaneo è professoressa ordinaria di medicina legale dell’Università Statale di Milano, nonché direttrice del Labanof (il laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano).

Del suo lavoro, nel luglio 2025, in un’intervista a La Stampa, aveva detto: “Il corpo possiede un linguaggio che ha dell’incredibile e la scienza progredisce: lo studio di pelle, tessuti, lesioni sta facendo passi da gigante”.

Ancora Cristina Cattaneo: “Ci sono tecnologie in grado di fissare i minuti precisi di una ecchimosi. Mettendo insieme la datazione con la comprensione della sua natura capiamo cos’è accaduto a quella persona e, cioè, anche come è stata uccisa”.