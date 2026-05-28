Garlasco, la consulenza di Oscar Ghizzoni "colora di rosso" l'impronta 33: possibile presenza di sangue

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un software usato dalla Nasa per cercare le tracce di sangue nell’impronta 33. I consulenti del team di Alberto Stasi hanno presentato una perizia che dimostrerebbe la presenza di materiale ematico nell’orma della mano sul muro in cima alle scale dello scantinato di casa Poggi, che la procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio. L’immagine è stata prodotta dal chimico forense Oscar Ghizzoni attraverso uno strumento per analizzare lo spettro cromatico dei corpi celesti e potrebbe costituire un elemento di peso nella nuova inchiesta di Garlasco.

La traccia di sangue nell’impronta 33

La consulenza tecnica è stata mostrata da Federica Panicucci durante l’ultima puntata di Mattino Cinque e commentata in diretta dall’altro consulente del team legale di Alberto Stasi, il dottor Pasquale Linarello.

Il genetista ha spiegato come la rilevazione sull’impronta 33 sia stata elaborata da "un software molto particolare, che va a esaminare quello che nell’immagine che è stata acquisita ad alta risoluzione ci possono trasmettere i singoli pixel, quindi si vanno a valutare le differenze cromatiche di quella fotografia, in particolare di quell’impronta come è stato utilizzato in questo caso".

Il nuovo strumento nelle indagini su Garlasco

Come spiegato in studio, il software specializzato nell’analizzare lo spettro cromatico dei corpi celesti è stato utilizzato dal chimico Oscar Ghizzoni per rilevare l’eventuale presenza di sangue nell’impronta 33, confrontandola con le colorazioni di altre due tracce in cui la traccia ematica è stata già attestata.

Il risultato, secondo la consulenza, è che anche nell’orma del palmo della mano attribuita ad Andrea Sempio emerge lo stesso colore rosso, che rappresenterebbe il materiale ematico.

La consulenza di Oscar Ghizzoni

"Si nota – scrive il chimico Oscar Ghizzoni nella sua perizia – che la stratificazione cromatica dell’impronta 33 risulta analoga a quella delle tracce n.42 e n.45, in corrispondenza delle regioni in cui risulta comprovata la maggior presenza/concentrazione ematica".

Rispondendo alle domande di Federica Panicucci, il dottor Linarello ha tenuto a precisare come la perizia sia stata comunque compiuta su una fotografia: "Questo è quello che siamo in grado di produrre oggi dopo 19 anni e dopo processi, indagini e consulenze che hanno coinvolto vari professionisti".