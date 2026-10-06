Garlasco, la criminologa Alessandra Bramante nega di aver stilato la consulenza su Stasi: mancano firma e data

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È degli ultimi giorni la notizia di una perizia condotta su Alberto Stasi nel 2007 e compilata sulla base di tre verbali, in cui emerge il profilo di un “manipolatore”, di un giovane “molto centrato su di sé”. Conclusioni, queste, attribuite alla psicologa e criminologa Alessandra Bramante che ora, raggiunta dalle notizie, nega ogni attribuzione. In quel documento, infatti, mancano la data e la firma. Il mistero resta, dato che non è ancora dato sapere chi abbia redatto quella perizia psicologica.

Alessandra Bramante nega di aver redatto la perizia su Alberto Stasi

La smentita arriva da Ore 14, durante la puntata di martedì 6 ottobre. L’inviato Fulvio Benelli, nella giornata di lunedì 5 ottobre, è riuscito a comunicare con Alessandra Bramante, la psicologa e criminologa alla quale è stata attribuita una perizia psicologica su Alberto Stasi che avrebbe compilato sulla base di tre verbali.

Al corrispondente, la dottoressa ha negato di aver compilato quel documento. Questo materiale, ricordiamo, era stato acquisito dalla Procura di Pavia da una cartella informatica consegnata dal Ris.

ANSA

La dottoressa Bramante, inoltre, ha precisato che quel documento non presenta una data né una firma, due dettagli che invece lei è solita apporre nei documenti.

Il mistero, ora, si infittisce: chi ha compilato quel documento? L’inviato Benelli riferisce che “c’è una persona molto vicina alla dottoressa, un maresciallo dei carabinieri del Reparto Scientifico che vent’anni fa potrebbe aver aperto un canale alla dottoressa Bramante”, ma al di là di questa presunta conoscenza “risulterebbe proprio un rapporto consolidato con il generale del Ris Luciano Garofano“.

Il commento dell’avvocato Taormina

L’avvocato Taormina, ospite di Ore 14, precisa che la redazione di un documento di questo tipo richiede sempre la delega del pubblico ministero ai carabinieri, senza la quale non può essere compilato.

In assenza di una delega ufficiale da parte della allora pm Rosa Muscio, si può pensare che si sia trattato “di una scelta autonoma totalmente insensata”. Taormina, quindi, ipotizza che la dottoressa Bramante non avesse datato né firmato quella consulenza “proprio perché sapeva che non c’era la delega del pubblico ministero.

In quel tempo, poi, titolare delle indagini era la Procura di Vigevano e le indagini erano in corso. “Come faceva questa persona ad avere le carte?”, si chiede Francesco Borgonovo.

Cosa si dice di Alberto Stasi, in quel documento

La “valutazione psicologica” intestata (ma non da lei firmata, ripetiamo) dalla psicologa e criminologa Alessandra Bramante si compone di 13 pagine, riempite con “pensieri ed impressioni (basati ovviamente sulle carte)”. Il profilo di Alberto Stasi viene definito sulla base di tre verbali raccolti in tre distinti colloqui coi carabinieri: il 13 agosto 2007, il 17 agosto e il 22 agosto.

Secondo la valutazione, Stasi sarebbe il profilo di un “manipolatore” che manifesta una “mancanza assoluta di emozioni (positive o negative)” un “calcolatore” con “tendenza narcisistica“. Durante le audizioni “Chiara non è mai pensata… come se non fosse mai stata la sua fidanzata (tanto che dice ai soccorritori che c’è una ragazza morta)”, ma si parla anche di “tendenza al controllo, anzi all’ipercontrollo“.