Garlasco, la criminologa Alessandra Bramante si sfoga: "State sparando m****, non dico niente neanche morta"
La criminologa Alessandra Bramante si rifiuta di commentare la perizia su Stasi risalente alle prime indagini sul caso Garlasco
Nel corso delle nuove indagini sull’omicidio di Garlasco è emersa una nuova perizia psicologica redatta su Alberto Stasi nei giorni successivi all’assassinio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto 2007. I documenti portano l’intestazione della psicologa e criminologa Alessandra Bramante che, tuttavia, si rifiuta categoricamente di rilasciare commenti sulla questione, accusando i media di gettare fango sulla sua persona.
- Il silenzio di Alessandra Bramante: “Non dirò nulla”
- La criminologa nega la perizia sul caso Garlasco
- Alberto Stasi definito “freddo calcolatore”
Il silenzio di Alessandra Bramante: “Non dirò nulla”
Gli inviati di Filorosso, la trasmissione di approfondimento condotta da Antonino Monteleone su Rai3, hanno raggiunto la dottoressa Alessandra Bramante.
Quando la giornalista le chiede spiegazioni sulla perizia che porta il suo nome la criminologa afferma: “Non le dirò nulla. Non dico niente neanche morta”.
Bramante minaccia di chiamare la polizia, dichiarando l’intenzione di non parlare “con la televisione”, ma solo di fronte a un eventuale colloquio con gli inquirenti.
Dure le accuse della criminologa ai media: “State sparando m**da a gratis. Io vorrei solo essere lasciata in pace. Ho una vita, ho una professione”.
La criminologa nega la perizia sul caso Garlasco
Nei giorni precedenti, intercettata dagli inviati di Ore 14, Bramante aveva negato di aver firmato la perizia su Alberto Stasi che porta il suo nome.
Il documento, redatto sulla base dei verbali dei primi interrogatori di colui che sarebbe stato in seguito condannato, non reca né la data né la firma.
La perizia fu acquisita dalla Procura di Pavia da una cartella informatica consegnata dal Ris e se davvero non fu Bramante a compilarla, ci si chiede chi possa aver sfruttato il nome della dottoressa e con quale fine.
Alberto Stasi definito “freddo calcolatore”
In quelle tredici pagine senza data, si trova una “valutazione psicologica” su Alberto Stasi, stilata sulla base delle sue risposte ai primi interrogatori, risalenti all’agosto 2007.
Nel documento si parla di Stasi come di un “calcolatore” che mostra “indifferenza estrema nei confronti della vittima, come se neppure la conoscesse”.
All’allora indagato, in seguito condannato, vengono attribuite una “tendenza narcisistica” e “tendenza al controllo, anzi all’ipercontrollo”.
Il suo rapporto con Chiara Poggi viene definito dalla psicologa (o chi per lei) “molto strano. Chiara non è mai pensata… come se non fosse mai stata la sua fidanzata”.