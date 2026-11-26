Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sul caso del delitto di Garlasco. Secondo una nuova testimone – una cuoca che lavorava a Dorno nell’estate del 2007 – della morte di Chiara Poggi si parlava già a mezzogiorno, ben prima che il suo cadavere venisse segnalato da Alberto Stasi. La donna è stata ascoltata in Procura per due ore e ha svelato di avere degli sms che confermano la sua versione.

Garlasco, c’è una nuova testimone

Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre una donna è stata ascoltata come persona informata dei fatti per due ore dalla Procura. Si tratta di una cuoca che lavorava a Dorno e che dice di aver sentito della morte di una ragazza a Garlasco già intorno a mezzogiorno del 13 agosto 2007, ben prima che il cadavere di Chiara Poggi venisse segnalato alle autorità da Alberto Stasi.

La versione della donna è stata fornita alla Procura di Pavia che ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, considerato l’unico responsabile del delitto mentre, finora, l’unico condannato è stato proprio Stasi, l’allora fidanzato della giovane.

La versione della cuoca e l’orario della morte di Chiara Poggi

Il tema è stato approfondito in un articolo di Rita Cavallaro su Il Giornale nel quale si legge come la nuova testimone avrebbe portato delle prove a sostegno della sua tesi.

La cuoca, assistita dall’avvocato Michele Sarno, è stata sentita per oltre due ore dalla Procura di Pavia come persona informata dei fatti e ha spiegato come quel giorno, nella sala del locale in cui lavorava, alcuni clienti stavano parlando del decesso di una giovane di Garlasco, mentre lei e altre colleghe preparavano il buffet per il pranzo.

Il tutto avveniva tra le 12.15 e le 13 mentre il corpo sarebbe stato scoperto solo alle 13.50. Tra le nuove ipotesi della Procura, c’è proprio il fatto che il delitto sia stato compiuto nella mattinata tra le 9.45 e le 10.30. Con sé, la donna avrebbe portato anche delle prove, come i nomi delle altre persone che erano con lei nel ristorante di Dorno e i messaggi tra loro, in cui la sua storia viene confermata.

L’intervista alla donna

Intervistata da Storie Italiane su Rai1, la donna ha detto: “Spero che il mio piccolo contributo possa portare finalmente alla verità, qualunque essa sia. È andata benissimo, abbiamo puntualizzato tante cose attinenti a quello che io ho sempre detto”.

Quindi, ha aggiunto: “Ho fatto il nome di chi era con me ed adesso ci penseranno loro a contattare le persone. Ho ricostruito quella giornata, ho parlato del giorno dopo. È stato un colloquio tranquillo, mi hanno messo a mio agio. Mi sento più leggera. Se qualcuno sa, parli perché ci sia giustizia. Fatelo per Chiara”.

Interrogata, poi, sul motivo per cui si sia fatta avanti dopo quasi 20 anni di silenzio, ha spiegato che fino a poche settimane prima non sapeva l’orario di scoperta del cadavere. “Se all’epoca ci fosse stato tutto questo tam tam mediatico, avrei parlato già. Il mio scopo era arrivare in Procura. Il mio dovere l’ho fatto. Va bene così”, ha chiosato.

L’approvazione di Massimo Lovati

Le parole della cuoca sembrerebbero essere concordi con quanto affermato dall’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che più volte aveva riferito di aver sentito parlare del delitto di Garlasco ben prima che il cadavere venisse scoperto. Fin dall’estate del 2025, aveva spiegato di essere venuto a conoscenza della notizia mentre si trovava tra le bancarelle della fiera di Vigevano.

Dal canto suo, la cuoca era venuta allo scoperto già alcuni giorni fa, intervenendo a Storie Italiane del 4 novembre. Allora disse: “È da tanto che me lo tengo dentro e non l’ho mai voluto dire. Ricordo che quel giorno arrivava la gente parlando di una ragazza che era stata trovata morta, poi nel pomeriggio si cominciò a parlare di omicidio. Questo ricordo me l’ha fatto venire in mente l’avvocato Lovati, quando ha detto in alcune interviste che lui a mezzogiorno già sapeva questa storia”.

Proprio Lovati, ex legale di Sempio, in collegamento aveva aggiunto: “Queste parole rafforzano il mio ricordo di quel giorno. Fra le bancarelle strisciava questa notizia. Saranno state le 11:30/mezzogiorno, non dopo. Per me Alberto Stasi ha mentito: lui non è mai entrato in quella casa, non ha mai scoperto alcun cadavere e quello che ha detto è quello che gli hanno suggerito gli assassini dopo averlo minacciato di fare la stessa fine di Chiara. Nella telefonata dice che Chiara è stesa per terra quando invece era sulla scala, in una posizione innaturale, col collo storto”.