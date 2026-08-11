Garlasco, la decisione della famiglia Poggi sull'anniversario della morte di Chiara: "Faremo come sempre"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tra due giorni, ossia giovedì 13 agosto 2026, sarà il 19esimo anniversario della morte di Chiara Poggi. I genitori della ragazza, Rita e Giuseppe, hanno riferito che faranno come hanno sempre fatto dal 2007 a oggi: staranno raccolti tra di loro, in famiglia, lontani dal clamore mediatico che, negli ultimi mesi, è tornato a farsi rumoroso sul caso, dopo che per l’omicidio di Garlasco è stato indagato Andrea Sempio.

Garlasco, anniversario della morte di Chiara Poggi: la famiglia raccolta in silenzio

“Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre”. Così hanno risposto i genitori di Chiara Poggi, come riferisce l’ANSA, quando è stato loro chiesto che cosa avrebbero fatto il giorno dell’anniversario dell’omicidio della figlia.

L’allora 26enne venne uccisa brutalmente nella villetta di Garlasco in cui abitava. Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere il suo ex compagno Alberto Stasi, che si è sempre professato innocente e che lo scorso 13 giugno è uscito dal carcere di Bollate, avendo ottenuto l’affidamento in prova.

ANSA

Le nuove indagini e la posizione di Andrea Sempio

Nell’ultimo anno sono state riaperte le indagini. Gli inquirenti che hanno ricominciato a indagare ipotizzano un coinvolgimento nel delitto di Andrea Sempio, che nel 2007 era amico di Marco Poggi, fratello di Chiara.

Rita e Giuseppe, ed anche il figlio Marco, hanno sempre dichiarato di ritenere Stasi il colpevole e non Sempio.

Sono inoltre stati accusati negli ultimi mesi di volere bloccare le nuove indagini.

Senza volerlo sono finiti al centro di polemiche, insinuazioni, colpi bassi e addirittura insulti pubblicati sui social da fantomatici blogger ed hater, alcuni dei quali sono stati denunciati.

Garlasco: opinione pubblica spaccata

Nel frattempo l’opinione pubblica si è spaccata sul caso: da un lato chi considera Stasi colpevole, dall’altro chi lo ritiene un uomo condannato ingiustamente e quindi vittima di un grave errore giudiziario.

Tra coloro che credono che Stasi non abbia ucciso Chiara Poggi c’è il conduttore e giornalista Milo Infante, che, di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato perché pensa che il 43enne non abbia commesso il delitto.