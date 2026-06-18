Garlasco, la denuncia dei legali dopo il tentato suicidio della mamma di Sempio: "Continuano messaggi di odio"

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Gli avvocati di Andrea Sempio hanno dichiarato che la madre dell’indagato nella nuova indagine sull’omicidio di Garlasco ha ricevuto diversi messaggi d’odio anche nelle ultime ore. La donna è ricoverata in ospedale a seguito di un’overdose di farmaci. Erano stati gli stessi legali a rendere noto che la madre di Sempio avrebbe tentato il suicidio.

Ancora messaggi d’odio contro la madre di Andrea Sempio

Liborio Cataliotti e Angela Taccia, gli avvocati di Andrea Sempio nella seconda indagine sul caso di Garlasco, hanno denunciato che nelle ultime ore sarebbero arrivati nuovi messaggi d’odio alla donna, ricoverata in ospedale.

Erano stati gli stessi legali, nelle scorse ore, a rendere noto che la donna era stata ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio ingerendo un gran numero di farmaci.

ANSA

Le ragioni del gesto sono state legate proprio al clima di odio che si è creato negli ultimi mesi attorno alla famiglia dell’indagato.

Gli avvocati di Sempio chiedono di abbassare i toni

Fin dalle prime ore dopo che la notizia del ricovero della madre di Andrea Sempio era stata diffusa, gli avvocati avevano indicato il gesto come un’avvisaglia della pressione a cui la famiglia era sottoposta.

“Un campanello d’allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni” ha dichiarato proprio Cataliotti immediatamente dopo la notizia del ricovero.

Una richiesta a cui ha fatto eco anche l’ex consulente della famiglia Sempio e generale dei Carabinieri Luciano Garofano, che ha indicato la stampa e le televisioni come origine delle narrazioni di cui i social “si sono nutriti” per generare questo odio.

Non si sa quando la madre di Sempio potrà essere dimessa

Per il momento la famiglia Sempio ha mantenuto la più alta riservatezza sulle condizioni della madre dell’indagato nell’inchiesta di Garlasco, che rimane ricoverata in ospedale.

Non è noto quale potrebbe essere la data delle sue dimissioni. Si sa soltanto che non sarebbe in pericolo immediato di vita per le conseguenze dirette dell’overdose.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.