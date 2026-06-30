Garlasco, la deposizione di Gennaro Cassese sul verbale di Andrea Sempio e lo scontrino

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In televisione è stata mostrata la deposizione che Gennaro Cassese, il carabiniere che fece le prime indagini sul delitto di Garlasco, ha rilasciato il 27 giugno 2025. Interpellato sulla parziale sovrapposizione oraria tra il verbale di Andrea Sempio e quello di Alessandro Biasibetti del 4 ottobre 2008 e sul particolare dello scontrino del parcheggio, Cassese ha riferito di "non ricordare" i dettagli relativi a questi aspetti.

La deposizione di Gennaro Cassese sul verbale di Andrea Sempio

Nel video della deposizione di Gennaro Cassese del 27 giugno 2025 mostrato in tv dalla trasmissione Quarta Repubblica, al carabiniere che fece le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi viene detto: "C’è un primo problema, perché il verbale di Sempio inizia alle 10.30 e finisce alle 14,40, ma è come se lei avesse il dono dell’ubiquità perché lo stesso giorno, alle 11,25, inizia il verbale di Biasibetti Alessandro".

La spiegazione di Cassese sulla parziale sovrapposizione oraria tra i due verbali è la seguente: "Io continuo a non avere una visione come un ricordo del famoso bigliettino del parcheggio. Questo verbale ha un lasso di tempo tra apertura e chiusura molto ampio, solitamente sono più veloce. Io non lo ricordo, però con questo verbale non posso escludere che effettivamente abbiamo atteso questo biglietto, ma non lo riesco a ricordare".

Il carabiniere aggiunge: "Io, negli atti verbali che faccio, do atto di quello che succede, quando sospendo e quando non sospendo".

Sul motivo per cui quella volta non l’avrebbe fatto, Cassese dice: "Non mi ricordo. Probabilmente mi ha detto ‘Ho il biglietto, me lo faccio portare’. Invece di dare atto che veniva sospeso questo verbale siamo passati all’altra stanza e abbiamo iniziato a fare questo".

Incalzato, il carabiniere dichiara nel corso della deposizione: "Io faccio sempre mente locale su quello che è successo e le dico che io non ricordo esattamente. Non riesco a ricordare la problematica di questa ricevuta del parcheggio".

I "non ricordo" di Cassese e il dettaglio dell’ambulanza

Nel filmato della sua deposizione, Gennaro Cassese dichiara ancora: "Non ricordo cos’altro è successo. Ogni giorno avevamo a che fare con tanti testi, non riesco a collocare quel giorno con questi qua".

E poi: "Non escludo che qualcuno possa essersi sentito male durante una verbalizzazione, però non lo ricordo, non ho una visione chiara di qualcuno che si è sentito male e che è stato richiesto l’intervento di autoambulanze. Basta vedere sul registro se c’è stata quest’ambulanza".

A quel punto, a Cassese viene detto: "L’autoambulanza c’è stata, perché c’è la documentazione".

L’interruzione del verbale della deposizione di Cassese

Nel video mostrato dalla trasmissione Mediaset, la tensione sale. A Cassese viene detto: "Non so che esperienza lei abbia dei processi. Forse qualcuno le ha detto che basta dire ‘Non ricordo’ e stiamo a posto. Non è così. Esistono le dichiarazioni false e le dichiarazioni reticenti".

La risposta di Cassese: "Ho imparato qualcosa. ho fatto dieci anni di Procura a Napoli".

"Non sembra" è la controreplica rivolta al carabiniere, che a quel punto dice: "E allora io devo ricordare cose che non ricordo. Io dopo 18 anni ricordo minuzie e particolari di alcune cose dell’omicidio di Chiara Poggi, queste qua non le ricordo".

Il filmato si conclude con l’interruzione del verbale e la precisazione del pubblico ministero: "Io direi che possiamo interrompere il verbale. Il pubblico ministero ricorda che il Codice penale all’articolo 371 bis punisce le dichiarazioni non solo false, ma anche reticenti, e interrompe il verbale".