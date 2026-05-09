Garlasco, la difesa di Alberto Stasi intende "accelerare per l'istanza di revisione": l'annuncio di Bocellari

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Il clima mediatico e investigativo sul delitto di Garlasco è ormai incandescente. Ne sa qualcosa Alberto Stasi che, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla sua difesa, si sarebbe commosso ma con la consapevolezza di restare con i piedi per terra. Ora è tempo della prossima mossa: l’avvocata Giada Bocellari ha appena annunciato che insieme al suo collega Antonio De Rensis intende “accelerare il più possibile per presentare l’istanza di revisione“. Di ciò che è venuto fuori su Andrea Sempio, il condannato non è aggiornato: “Non sa nulla, non legge i giornali”, aggiunge Bocellari.

La prossima mossa degli avvocati di Alberto Stasi

È dell’ultima ora una dichiarazione di Giada Bocellari, riportata da Repubblica. Mentre il suo assistito “non sa nulla” di quanto accaduto questa settimana, lei e il suo collega Antonio De Rensis intendono procedere con il loro lavoro.

In questo momento i due avvocati sono al lavoro per “accelerare il più possibile per presentare l’istanza di revisione” del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, arrivata in via definitiva nel 2015.

ANSA

Per il momento, aggiunge Bocellari, non è possibile conoscere le tempistiche dell’istanza, soprattutto perché si rende necessario “leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta”.

Nel frattempo Alberto Stasi – scrive Repubblica – ha scelto spontaneamente di non informarsi su tutte le evoluzioni rese note in questi giorni. Sabato 9 maggio Bocellari incontrerà il suo assistito e “gli spiegherò tutti gli atti che sono riuscita ad acquisire per ora”.

L’annuncio di Giada Bocellari sull’istanza di revisione del processo

Dopo l’incontro con Alberto Stasi, Bocellari e il suo collega De Rensis imposteranno “il lavoro difensivo” in termini di istanza di revisione, senza lambire il “procedimento a Sempio, che non c’entra, perché sono due binari paralleli”.

La stessa Bocellari, una volta appresa la notizia della conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio, e preso atto degli elementi poi trapelati attraverso i media, non ha nascosto una certa speranza di cambiare la sorte del suo assistito.

Quello contro Sempio su Garlasco è “un quadro pesante”

Nello stesso intervento riportato da Repubblica, Giada Bocellari sostiene che quanto emerso contro Sempio nelle battute finali degli inquirenti si presenta come “un quadro pesante” sul quale “dovremo studiare e valutare tutte le carte” dato che, ad esempio, “ci sono nove consulenze da guardare.

Sul tavolo della difesa di Stasi ci saranno anche le intercettazioni. “Da quello che abbiamo letto sembrano confessorie, ma vanno anche sentite per pesarne il valore”, conclude Bocellari.