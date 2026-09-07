Garlasco, la difesa di Alberto Stasi lavora a una nuova indagine difensiva: cosa è trapelato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La difesa di Alberto Stasi avrebbe preparato tre nuove consulenze tecniche e una nuova indagine difensiva sull’omicidio di Chiara Poggi. A riferirlo è stata la trasmissione Ignoto X su La7, secondo cui il materiale sarebbe stato raccolto nelle ultime settimane. Tra gli accertamenti ci sarebbero una nuova analisi delle intercettazioni di Andrea Sempio, uno studio sulle impronte e sulle scarpe e un esame genetico.

Garlasco, la difesa di Alberto Stasi al lavoro

La difesa di Alberto Stasi sarebbe al lavoro su almeno tre nuove consulenze tecniche legate al delitto di Garlasco.

La notizia è stata riportata nel corso di Ignoto X: la trasmissione ha intercettato informazioni sul lavoro svolto nelle ultime settimane.

La prima consulenza riguarderebbe una rilettura critica delle intercettazioni di Andrea Sempio del 2017. Secondo quanto riferito in trasmissione, l’analisi sarebbe già stata completata e conterrebbe elementi considerati inediti.

Il secondo accertamento sarebbe invece dedicato alle scarpe e alla dinamica della camminata di Stasi e Sempio, con particolare attenzione all’impronta della calzatura attribuita all’assassino.

La terza consulenza riguarderebbe infine un nuovo accertamento genetico. Si tratta, secondo quanto emerso dalla trasmissione, di tre lavori che potrebbero fornire elementi ulteriori rispetto al quadro investigativo finora conosciuto.

La nuova indagine difensiva

La novità più rilevante, però, sarebbe un’altra. La difesa di Stasi avrebbe condotto anche una nuova indagine difensiva sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il lavoro sarebbe stato svolto in forma riservata e, al momento, non ne sarebbero noti i contenuti. Secondo quanto riferito dal giornalista di Ignoto X, una fonte investigativa avrebbe definito l’indagine di “estremo interesse investigativo”.

Il giornalista ha precisato che non è possibile conoscere, allo stato attuale, quali siano gli elementi raccolti dalla difesa né quale direzione possano imprimere al procedimento. Si tratta dunque di un’attività di parte, il cui contenuto non è stato reso pubblico.

Nel corso della trasmissione è stato sottolineato il carattere ancora riservato dell’attività: la nuova indagine difensiva sarebbe “avvolta nel più assoluto riserbo e segretissima”, e, secondo una fonte investigativa, sarebbe considerata di particolare interesse.

Sempre durante il programma è stato ricordato che l’inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi vede attualmente Andrea Sempio come unico indagato. Le nuove attività della difesa di Stasi si inseriscono quindi in un quadro investigativo ancora in evoluzione.

Procura di Pavia, indagini verso la chiusura

Secondo quanto riferito durante Ignoto X, il fascicolo della Procura di Pavia continua a raccogliere nuovi elementi in vista della chiusura delle indagini, indicata per il 28 settembre.

Parallelamente, i magistrati della Procura generale sono al lavoro sulla richiesta della Procura di Pavia relativa a un’eventuale revisione del processo di Alberto Stasi. In caso di accoglimento, il procedimento di revisione dovrebbe essere celebrato a Brescia.

La Procura generale sarebbe ormai nella fase conclusiva dell’esame delle carte. I magistrati avrebbero analizzato le sentenze e la documentazione successivamente acquisita. Sul criterio che guiderà la valutazione, la linea indicata sarebbe stata sintetizzata nella frase: “Seguiremo la giurisprudenza”.

Il nodo della nuova prova

Uno dei punti centrali riguarda proprio il significato giuridico di “nuova prova” nell’ambito di una revisione del processo.

Gli elementi raccolti nell’attuale indagine a carico di Sempio, come il Dna, la cosiddetta impronta 33 e gli elementi relativi ai suoi presunti soliloqui, potrebbero porre un problema specifico: Sempio è ancora indagato e non è stato sottoposto a processo.

La questione da valutare sarebbe quindi se gli stessi elementi possano eventualmente essere utilizzati non per sostenere una responsabilità di Sempio, ma in funzione favorevole a Stasi.

In altre parole, occorrerà stabilire se dati come quelli genetici o relativi alle impronte possano assumere rilevanza ai fini di una possibile revisione della condanna di Stasi senza trasformare il procedimento in un processo nei confronti di una persona ancora sottoposta a indagine.

È su questo terreno che si concentrerà una parte della valutazione della Procura generale, chiamata a stabilire se esistano i presupposti per chiedere la revisione del processo.