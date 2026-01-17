Garlasco, la difesa di Sempio chiede l'incidente probatorio su pc di Stasi e i Poggi nominano nuovi consulenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo i consulenti della famiglia di Chiara Poggi, la ragazza avrebbe visto file pornografici nel pc di Alberto Stasi la sera prima di essere assassinata a Garlasco. I legali di Andrea Sempio hanno annunciato che su questo chiederanno l’incidente probatorio, bollando poi come “illazioni” l’ipotesi che il loro assistito possa aver visto immagini private della coppia sul computer di Chiara. Mentre la famiglia Poggi ha deciso di nominare nuovi consulenti per un’analisi antropometrica di confronto tra Stasi e Sempio.

Garlasco, l’avvocato di Sempio: non ha visto i video di Chiara Poggi

Nelle scorse settimane nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco è circolata l’ipotesi che Andrea Sempio possa aver visto sul pc di Chiara Poggi video intimi della ragazza.

Una circostanza che l’avvocato dell’indagato, Liborio Cataliotti, smentisce categoricamente: Sempio non ha mai visto quelle immagini, che Chiara Poggi aveva protetto con una cartella nascosta.

Intervenuto a Quarto Grado nella puntata di venerdì 16 gennaio, l’avvocato di Sempio ha detto che si tratta di “illazioni pure”.

“Sfidiamo chiunque a smentire con prova contraria”, ha aggiunto il legale.

Cataliotti chiede l’incidente probatorio sul pc di Stasi

Cataliotti ha anche parlato delle analisi svolte dai consulenti della famiglia Poggi sul computer di Alberto Stasi.

Stando ai legali dei Poggi, la sera prima di essere uccisa a Garlasco Chiara Poggi avrebbe aperto una cartella del pc del fidanzato in cui erano presenti diversi file pornografici.

L’avvocato di Sempio ha annunciato che su questo chiederà in tribunale l’incidente probatorio.

Anche perché, non essendo parte in causa nella precedente inchiesta, non hanno accesso alle copie dei pc di Stasi e Poggi.

Nuovi consulenti per la famiglia Poggi

Intanto la famiglia Poggi ha deciso di nominare nuovi consulenti, ex membri della polizia scientifica, per una nuova analisi sui nuovi elementi emersi nelle indagini su Sempio.

Si tratta di un’analisi antropometrica di differenziazione tra le tracce e gli spostamenti di Alberto Stasi e Andrea Sempio sul luogo del delitto.

Agli dell’inchiesta c’è infatti una nuova analisi delle tracce di sangue dalla quale sarebbe emerso che l’aggressione sarebbe iniziata in cucina dopo un diverbio tra i due fidanzati.