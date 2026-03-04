Garlasco, la difesa di Sempio pensa di coinvolgere un medico legale dopo la perizia Cattaneo: il nodo orario

Il team legale che assiste Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, si muove in vista dei risultati della perizia Cattaneo. Mercoledì 4 marzo, infatti, i membri della difesa si sono riuniti per un summit programmato per cercare di fare il punto della situazione e, secondo quanto trapelato sia da Armando Palmegiani che dalla genetista Marina Baldi, prevedere l’ingresso in squadra di un medico legale. L’intenzione di avvocati e consulenti, infatti, sarebbe quella di avere una strategia chiara e professionisti giusti per la causa in vista della chiusura delle indagini, con la presenza di un medico legale in team utile sia per chiarire il nodo orario sulla morte di Chiara sia sull’arma del delitto.

Nuova strategia del team di Sempio

La nuova possibile strategia della squadra difensiva di Andrea Sempio è emersa proprio nel giorno del summit tra avvocati e consulenti.

Infatti, come rivelato a Mattino Cinque, dall’incontro tra Cataliotti, Palmegiani e Baldi potrebbe emergere la decisione di aggiungere un altro professionista al team, ovvero un medico legale. Una figura che, a detta di Palmegiani e Baldi, potrebbe dare un punto di vista importante per l’eventuale risposta all’attesa perizia Cattaneo.

L’ipotesi dell’ingresso del medico legale in squadra

Il medico legale, ha sottolineato Armando Palmegiani in diretta a Mattino Cinque, è infatti importante per fare chiarezza su diversi punti del caso. Se contenuti poi nella perizia Cattaneo, il parere dell’esperto sarebbe cruciale.

Tra i punti che potrebbero essere chiariti, infatti, anche "l’orario della morte e la tipologia del mezzo lesivo" ha detto Palmegiani, tutti aspetti ed elementi che negli anni sono stati avvolti dal mistero.

Stesso parere per la genetista Marina Baldi, che nell’attesa del summit ha svelato al programma di Federica Panicucci che la perizia Cattaneo verrà controbattuta eventualmente "con un’opinione valutata da una persona che si occupa di quella materia".

Al medico legale, infatti, sarà affidata la valutazione "delle cose contrastanti di questi anni" in quanto "bisogna mettere un punto fermo" nel delitto di Garlasco.

Tra questi elementi, come detto, l’orario del delitto che Baldi ha tenuto a ribadire: "Lo stesso Vitelli diceva dalle 9 alle 13, è stato detto 9-12, ma vediamo cosa dirà la Cattaneo anche se non penso restringerà il campo".

Slitta la deposizione dell’analisi informatica

Intanto non è ancora stata depositata la consulenza tecnico-informatica della Procura curata da Paolo Dal Checco sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Il ritardo, che potrebbe protrarsi fino alla prossima settimana, porta quindi allo slittamento della consulenza informatica che potrebbe fare ulteriore chiarezza sul caso, individuando eventuali elementi utili a ricostruire il movente dell’omicidio Poggi.