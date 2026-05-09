Garlasco, la difesa di Sempio "smonta" i soliloqui in auto: perché non sono una "confessione" per Cataliotti

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L’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha spiegato utilizzando la versione integrale delle intercettazioni ambientali del suo assistito, perché secondo la difesa non si tratterebbe di una “confessione“. Sempio sarebbe stato consapevole di essere intercettato in quella circostanza e avrebbe commentato un podcast che parlava del caso di Garlasco, rispondendo alle teorie con la versione riportata da Stasi durante i processi.

La difesa di Sempio contro le intercettazioni “distorte”

Durante gli ultimi giorni Liborio Cataliotti, il principale avvocato che si occupa della difesa di Andrea Sempio nel caso di Garlasco, ha parlato più volte delle intercettazioni ambientali che, secondo la procura, rappresenterebbero quasi una “confessione” di Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi.

Cataliotti sostiene che le intercettazioni siano state distorte: “Una lettura distorta dei soliloqui del nostro assistito ai quali si sta cercando di dare un valore di prova della sua colpevolezza” è il modo in cui l’avvocato ha descritto gli audio.

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“Basta leggere integralmente la trascrizione di quei soliloqui per capire benissimo che non sono una confessione” sostiene Cataliotti.

Sempio sapeva i essere interrogato

Il primo elemento che l’avvocato porta a sostegno della tesi che le intercettazioni siano state manipolate è che Sempio sarebbe stato pienamente consapevole di essere intercettato in quel frangente.

Non si tratta di una teoria, spiega Cataliotti, né di affermazioni successive i Sempio. L’avvocato ha infatti più volte dichiarato: “Se si legge tutto si vede che a un certo punto in auto sale una ragazza e lui dice: ‘Sono sicuro che siamo intercettati‘.

“Sempio, parlando a voce alta, stava solo inscenando la lettura data alle sue telefonate del 7 e 8 agosto in casa Poggi. Ma è perfettamente consapevole di essere intercettato. È credibile che sia una confessione?” si chiede l’avvocato.

Il “discorso diretto” e la versione di Stasi

Cataliotti spiega poi anche da quale circostanza sarebbero nate le intercettazioni che sono state pubblicate a spezzoni dal Tg1 nei giorni scorsi.

La prima è quella già citata del podcast. Sempio non avrebbe fatto alcun “soliloquio” ma avrebbe “risposto” alle teorie di una puntata di uno show che stava ascoltando sul caso di Garlasco.

Ci sono poi i discorsi diretti: “In quel caso lui stava riportando la trascrizione di un verbale, con domande e risposte di Stasi. Tra l’altro lo ha capito anche chi verbalizza, tanto che viene trascritta tra virgolette la parte dove lui riporta il discorso diretto degli inquirenti che interrogano Stasi e le sue risposte”, ha concluso Cataliotti.