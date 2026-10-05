Garlasco, la difesa di Stasi annuncia un "elemento che farà scalpore": Lovati accende i riflettori sul 2014

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I legali di Alberto Stasi hanno annunciato dei nuovi elementi che faranno scalpore, l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ritiene si possa trattare di qualcosa legato alle indagini del 2014 quando l’ex fidanzato di Chiara Poggi da innocente cominciò a essere ritenuto colpevole.

La previsione di Massimo Lovati su Stasi

In collegamento con la trasmissione Storie Italiane, Massimo Lovati ha parlato delle rivelazioni annunciate dagli avvocati di Alberto Stasi.

Il legale ha auspicato che queste novità vengano rese pubbliche a breve e che rafforzino “una convinzione che io ho sempre avuto, che Alberto Stasi è innocente“.

ANSA

Lovati ha elogiato i collegi della difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi e li ha esortati a esternare “questi nuovi elementi che potrebbero rafforzare la benedetta revisione che deve arrivare al più presto”.

Ipotizzando su quale potrebbe essere il fronte sul quale gli avvocati di Stasi insisterebbero, Lovati ritiene che possano far riferimento al 2014/2015 “perché lì avvenne l’inversione di rotta che poi ha portato alla condanna di Stasi, che fino al 2014 era innocente”.

Nel 2014, ha ricordato il legale, “tra la corte di Cassazione che ha rinviato all’appello bis, annullando la sentenza di assoluzione, ci potrebbe essere qualcosa che ci sfugge“.

L’istanza di revisione di Stasi

Intanto i legali di Alberto Stasi stanno analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Ciò sta facendo allungare i tempi della richiesta di revisione della condanna all’ex fidanzato della vittima.

Nell’analisi starebbero emergendo, secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne, a dimostrazione della sua innocenza, e sui quali ci saranno anche interlocuzioni con la Procura pavese.

Dagli atti starebbero venendo fuori, secondo la difesa Stasi, molti elementi a favore di quest’ultimo e su irregolarità nelle indagini dell’epoca. La difesa non ha mai indicato tempi precisi per la richiesta con cui si vuole cancellare la condanna definitiva a 16 anni, ma ha sempre ripetuto di volerla presentare il “prima possibile, compatibilmente con il lavoro che c’è da fare”.

Nei giorni scorsi sempre la difesa aveva parlato di nuovi elementi e, in particolare, di uno destinato a fare “scalpore” e “rumore“. Non è una prova documentale, né una consulenza, aveva chiarito l’avvocata Bocellari. Potrebbe trattarsi, a quanto pare, di una nuova testimonianza. La difesa sul punto non conferma, perché i nuovi elementi, viene chiarito, verranno a galla solo con il deposito della richiesta a Brescia.

L’elemento che “farà scalpore”

Intervenendo a Omnibus il 3 ottobre, la legale di Alberto Stasi ha parlato di un “nuovo elemento che farà certamente scalpore e che non riguarda le indagini del 2007”.

La frase è stata detta in risposta a quanto aveva rivelato il giornalista Carmelo Schirinnà, inviato di Ignoto X, che aveva appunto anticipato l’esistenza di “un altro elemento inedito che ancora non conosciamo”, un dettaglio che farebbe parte di un insieme più ampio di “altri elementi inediti” che potrebbero impressionare l’opinione pubblica.

L’ipotesi è che si possa trattare di una nuova testimonianza. Potrebbe trattarsi invece proprio della distruzione dei dati da parte del RIS.