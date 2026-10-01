Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio: "Chiedergli soldi è paradossale"

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“Chiedere soldi a Sempio sarebbe paradossale”, con queste parole Francesco Compagna, che assiste la famiglia Poggi insieme al collega Gianluigi Tizzoni, annuncia che i familiari della vittima non si costituiranno parte civile. Per Tizzoni, inoltre, il problema si presenta anche sul lato tecnico e dice che “sono valutazioni premature”, almeno “finché rimarrà esecutiva la sentenza a carico di Stasi” sul delitto di Garlasco.

La famiglia Poggi non si costituirà parte civile

In una nota inviata all’Ansa, l’avvocato Francesco Compagna, che insieme al collega Gianluigi Tizzoni rappresenta la famiglia di Chiara Poggi (ovvero Rita Preda, Giuseppe Poggi e Marco Poggi), annuncia che i suoi assistiti non si costituiranno parte civile contro Andrea Sempio.

Per Tizzoni, come anticipato, “sono valutazioni premature”, e questo vale “finché rimarrà esecutiva la sentenza a carico di Stasi” che, ricordiamo, nel 2015 è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

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“Non si può nemmeno porre il tema formale di una costituzione di parte civile nei confronti di Sempio”, precisa Tizzoni, dal momento che “sarebbe come richiedere due volte un risarcimento per lo stesso reato”.

Nel processo contro Alberto Stasi, invece, la famiglia della vittima si costituì parte civile, e fino ad oggi la famiglia Poggi ha incassato circa 400 mila euro.

Il pensiero di Francesco Compagna su Andrea Sempio

Più diretto, invece, è Francesco Compagna. Il legale riferisce all’Ansa che “non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti“, riferendosi indubbiamente ai gradi di giudizio non ancora fissati per l’indagato, e senza dare per scontato che il gip accoglierà la richiesta della Procura di Pavia sul rinvio a giudizio.

“Chiedere soldi a Sempio sarebbe paradossale”, aggiunge il legale al telefono con LaPresse. Ma Ansa riporta anche che, in ogni caso, i Poggi saranno parte nel possibile giudizio di revisione che verrà proposto dalla difesa di Alberto Stasi, rappresentata da Giada Bocellari e Antonio De Rensis.

Gli ultimi scontri su Garlasco

Dal 28 settembre, giorno della conclusione delle indagini, il delitto di Garlasco è stato costellato di nuovi scontri. Dopo la nota in cui i pm di Pavia sottolineavano presunte omissioni sulle contro-analisi sul Dna presente sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, contro i Ris di Parma – che nel 2007 lavorarono sul caso – sono piovute polemiche e accuse. Secondo gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, le contro-analisi che escludevano la presenza di Dna di Chiara Poggi sulla bicicletta del loro assistito avrebbero conferito al procedimento un esito diverso.

L’ultimo scontro è avvenuto il 1° ottobre a Storie Italiane. L’ex generale dei Ris Luciano Garofano, già ascoltato in Procura, ha parlato di “linciaggio mediatico basato sul nulla”. In collegamento era presente De Rensis, che di fronte alle dichiarazioni di Garofano ha finto di addormentarsi. Tra i due è scoppiato l’ennesimo scontro culminato con l’abbandono del collegamento da parte dell’ex generale.