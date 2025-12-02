Garlasco, la fotografa consegna tutte le foto di Andrea Sempio fuori dalla villetta ai carabinieri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno acquisito le foto risalenti a 18 anni fa che mostrano Andrea Sempio davanti alla villetta di Garlasco in via Pascoli, a distanza di qualche ora dall’omicidio di Chiara Poggi, per cui il 37enne è attualmente indagato. Gli scatti furono realizzati dalla fotografa e youtuber Francesca Bugalalla e documentano, per due volte, l’arrivo davanti all’abitazione di Sempio. Nel primo caso lo si vede da solo, nel secondo con il padre Giuseppe.

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio scattate dalla fotografa Bugalalla

I carabinieri hanno acquisito otto immagini e ascoltato nella caserma di via Moscova, a Milano, Francesca Bugalalla come persona informata sui fatti. Prima d’ora, gli scatti che ritraggono Sempio nei pressi della casa dei Poggi a poche ore dall’omicidio di Chiara non erano mai stati resi noti. Motivo? Perché la youtuber non si era accorta che nelle foto appariva Sempio.

Di recente la fotografa, come riferisce l’ANSA, riguardando il suo archivio di immagini, si è resa conto che nelle foto scattate il 13 agosto 2007 fuori dalla villetta in cui si è consumata la tragedia, oltre agli investigatori, ai giornalisti, ai parenti della vittima e ai curiosi, c’era anche Sempio.

ANSA

Uno degli scatti che immortalano Andrea Sempio davanti alla villetta di Garlasco poche ore dopo l’omicidio di Chiara Poggi

Le immagini dell’influencer potrebbero essere utili per capire con certezza chi è entrato nella casa, ossia sulla scena del crimine, il giorno del delitto.

L’avvocata di Sempio: “Non comprendo quale sia la notizia”

“Non comprendo quale sia la notizia in realtà, ma se proprio vogliamo parlare ancora delle foto, le medesime non fanno altro che attestare la veridicità di quanto dichiarato da Andrea Sempio relativamente a ciò che fece il 13 agosto 2007″. Così ha commentato le immagini l’avvocata Angela Taccia, che difende Sempio, assieme al legale Liborio Cataliotti.

“Ci auguriamo a questo punto – ha proseguito Taccia – che vi siano foto o video anche della piazza ducale di Vigevano proprio durante la mattinata di quel tragico giorno, così da togliere ogni dubbio inutilmente sorto in merito allo scontrino”.

La versione di Sempio messa a verbale

Sempio, nelle precedenti indagini, aveva messo a verbale che nel pomeriggio del giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi era transitato in auto con suo padre in via Pascoli, notando “la presenza di un’ambulanza e persone”. Con il genitore, però, non si fermò.

Aveva proseguito spiegando di essere tornato da solo, verso le 16, davanti all’abitazione dei Poggi e di essere stato informato da una giornalista “che era stata trovata morta una ragazza”. Nel giro di poco si venne a sapere che la vittima era Chiara.

Sempre stando a quanto scritto nel verbale di Sempio, quest’ultimo rientrò a casa per poi tornare nuovamente in via Pascoli, stavolta accompagnato dal padre Giuseppe.

“Mio figlio è uscito ed è tornato dopo un po’ per dirmi che aveva saputo quello che era successo. Quindi siamo usciti di nuovo insieme e siamo tornati sul luogo del delitto”, aveva riferito il genitore dell’indagato.