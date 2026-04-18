Garlasco, la goccia di sangue sotto al microonde e i movimenti dell'assassino in cucina: riflessioni dei consu

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La traccia 61, una goccia di sangue trovata in cucina nel caso Garlasco, torna al centro delle nuove analisi. Secondo i consulenti, potrebbe derivare dai movimenti dell’assassino di Chiara Poggi dopo il delitto o indicare che l’aggressione sia iniziata proprio in cucina. Le nuove perizie sul caso riaprono dubbi sulla dinamica.

Una goccia di sangue in cucina

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a far discutere e a riempire le cronache giudiziarie italiane.

Nuove consulenze, ipotesi investigative e riletture degli elementi già acquisiti stanno riportando l’attenzione su dettagli mai del tutto chiariti, tra cui la cosiddetta “traccia 61”, una goccia di sangue rinvenuta in cucina.

ANSA

La traccia 61 sotto al microonde

Uno degli elementi ultimamente tornati al centro del dibattito riguarda la presenza di sangue in un punto della casa apparentemente distante dalla scena principale del delitto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del 2007, basata sulla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), quella traccia sarebbe compatibile con uno spostamento dell’aggressore dopo l’omicidio.

Nella relazione tecnica si legge: “Tampone effettuato su una traccia bruna, rinvenuta in cucina, sullo sportello del mobile sotto il microonde. È stato effettuato il combur test che ha fornito esito positivo”.

Il dettaglio che ha alimentato interrogativi per anni: perché il sangue di Chiara Poggi si trovava in cucina, mentre il corpo era stato rinvenuto sulle scale e le tracce principali erano nel soggiorno?

L’ipotesi sui movimenti dell’assassino

Secondo quanto spiegato dal consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, la presenza della traccia potrebbe essere legata ai movimenti dell’assassino subito dopo l’aggressione. “Dopo l’omicidio l’assassino si è spostato in cucina forse per cercare un sacchetto dove mettere l’arma del delitto e in quel caso gli è caduta la goccia di sangue” ha osservato.

La ricostruzione che coincide con quanto riportato anche nella sentenza di condanna di Alberto Stasi, secondo cui l’aggressore si sarebbe mosso tra bagno e cucina prima di lasciare l’abitazione.

I risultati della BPA

Sulla natura della traccia 61 è intervenuto anche Dario Redaelli, ex poliziotto e consulente dei Poggi, chiarendo un punto fondamentale. “Il Ris ha fatto un campionamento e un’analisi della traccia 61 e hanno identificato un solo profilo genetico che era quello di Chiara Poggi” ha sottolineato. “Non era dunque una traccia mista”.

Sempre secondo la BPA, quella goccia potrebbe essere “una traccia ematica che si sarebbe staccata dall’arma ancora impugnata dall’assassino”, rafforzando l’idea di un movimento successivo al delitto.

Cosa direbbero le nuove perizie

Le più recenti analisi di parte sul caso di Garlasco stanno però mettendo in discussione la dinamica consolidata negli anni. L’aggressione potrebbe essere iniziata proprio in cucina, e non all’ingresso dell’abitazione come ipotizzato inizialmente.

Secondo la difesa della famiglia Poggi, “più elementi ci consentono di ritenere che una fase aggressiva, e anche particolarmente violenta, era già avvenuta in cucina prima di continuare nel soggiorno”.