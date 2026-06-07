Garlasco, la madre di Alberto Stasi "ha fiducia" e parla di "elementi forti" su Andrea Sempio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“A questo punto, certo che ci credo”. Così Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto Stasi, parla della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco per cui è stato condannato il figlio. La donna ha fiducia che si possa arrivare alla verità, perché gli indizi a carico di Andrea Sempio sono “elementi forti”. E sul presunto assassino che vivrebbe in libertà da 19 anni dice: “Mi auguro che abbia vissuto male” questo periodo.

Garlasco, parla la madre di Alberto Stasi

In una intervista a Repubblica la madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, parla di come ha vissuto l’ultimo anno, con la riapertura del caso del delitto di Garlasco e le indagini su Andrea Sempio.

“Con trepidazione – rivela – in attesa di riuscire a venire fuori da questa storia”. E “con fiducia” negli investigatori: “Dopo la condanna del 2014 la fiducia nella giustizia è venuta a traballare, ma questa Procura ha lavorato in modo eccellente”.

ANSA

La donna spera che la nuova inchiesta possa riabilitare il nome del figlio, che ha quasi finito di scontare la pena per l’omicidio di Chiara Poggi: “Spero fin dal 2007. Non potevo accettare quello che stava succedendo ad Alberto”.

“Elementi forti” su Andrea Sempio

Ligabò ha fiducia nelle nuove indagini, perché gli indizi su Andrea Sempio sono “elementi forti“: “A questo punto, certo che ci credo”.

La madre di Stasi parla anche del clamore mediatico sul caso di Garlasco: “Ci vorrebbe più silenzio, questo rumore è una cosa mai vista”.

E dice di aver notato il cambiamento dell’opinione pubblica nei confronti del figlio, anche se non ha social e guarda poco la tv.

“Ho trovato molta solidarietà nelle piccole cose di tutti i giorni”, racconta, “sono cose che aiutano ad andare avanti”.

Giada Bocellari “quasi una figlia”

E sugli attacchi ricevuti in questi anni “non so che farmene”, dice, “una madre fa di tutto perché emerga la verità su suo figlio”.

Anche i veleni sui loro avvocati, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, sono “ingiustificati”. “Per noi sono diventati quasi parenti”, rivela.

La donna spende una parola in più su Bocellari, alla quale deve “tanta gratitudine”: “Le voglio un mondo di bene, è quasi una figlia per me”.

Il messaggio all’assassino

Se Alberto Stasi non ha ucciso Chiara Poggi c’è un assassino che vive in libertà da 19 anni.

“Non sono abituata ad augurare il male a nessuno”, dice Ligabò, ma “mi auguro che non abbia passato bene” questi anni, “se ha una coscienza”.

Poi svela che la prima cosa che faranno insieme quando il figlio tornerà a casa sarà andare al cimitero, alla tomba di Chiara Poggi.