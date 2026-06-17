Garlasco, la madre di Andrea Sempio all'ospedale per overdose di farmaci: non si esclude il tentato suicidio

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Daniela Ferrari è stata ricoverata d’urgenza per un’overdose di farmaci. La madre di Andrea Sempio – indagato per omicidio volontario nell’inchiesta sul delitto di Garlasco – sarebbe già fuori pericolo dopo essere stata sottoposta a una lavanda gastrica, ma secondo le indiscrezioni non si esclude l’ipotesi di un tentativo di suicidio, oltre a valutare un’errata assunzione.

Daniela Ferrari ricoverata d’urgenza

Mercoledì 17 giugno Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d’urgenza presso l’ospedale di Vigevano. L’ambulanza è arrivata nel pomeriggio nella sua abitazione, a Garlasco.

Secondo le prime indiscrezioni i medici avrebbero riscontrato un’intossicazione da farmaci. La donna è stata subito sottoposta a una lavanda gastrica e ora, secondo il Corriere della Sera, sarebbe fuori pericolo.

IPA

Tra le indiscrezioni aleggia l’ipotesi di un tentativo di suicidio, anche se non si esclude nemmeno la possibilità di un’assunzione errata delle medicine prescritte dai medici.

La donna è ancora sotto monitoraggio: i sanitari dovranno stabilire se la lavanda gastrica sia stata sufficiente o se sia necessaria la somministrazione di antidoti mirati.

La spiegazione di Cataliotti

Al Corriere della Sera, l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia assiste il figlio Andrea Sempio, riferisce che Daniela Ferrari “è al pronto soccorso per eccesso nell’assunzione di farmaci“.

Angela Taccia, intanto, è riuscita a parlare con Sempio. Cataliotti riferisce che “moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare a suo figlio e a tutta la famiglia serenità”.

Gli insulti e la riflessione sulla morte

Nel mese di maggio Daniela Ferrari è ritornata in televisione per delle nuove dichiarazioni. A Quarto Grado la madre di Sempio ha parlato di insulti e lettere che costantemente la famiglia riceve.

Qualche anonimo avrebbe scritto: “Ammazzati, che è meglio“, e Daniela Ferrari ha aggiunto: “Non ho più paura di nulla. Neanche la morte mi fa paura sinceramente, neanche quella. Forse sarebbe la cosa migliore per riposare”. E ancora: “Se io dovessi fare una cosa del genere, cosa dicono? La mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole”.