Garlasco, la madre di Andrea Sempio rompe il silenzio sul pompiere e il malore: "Solo bufale e schifezze"

In studio a Quarto Grado i genitori di Andrea Sempio, Daniela Ferrari e Giuseppe Sempio, rompono il silenzio sulle notizie che da mesi riportano indiscrezioni che orbitano intorno alla famiglia dell’indagato. La madre del 38enne, soprattutto, fa chiarezza sul presunto incontro con il vigile del fuoco a Vigevano e sul malore accusato di fronte ai carabinieri. “Tutte schifezze, tutte bufale”, dice.

La madre di Andrea Sempio rompe il silenzio

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda il 12 settembre, che ha inaugurato la nuova stagione del format condotto da Gianluigi Nuzzi, gli ospiti più attesi sono i genitori di Andrea Sempio. Per la prima volta Giuseppe Sempio e la moglie Daniela Ferrari hanno scelto di rompere il silenzio.

In tanti mesi di indagini le notizie e le indiscrezioni sulla famiglia dell’indagato non sono mancate. In primo luogo, si è discusso a lungo sugli spostamenti della madre dell’indagato la mattina del 13 agosto 2007, ma soprattutto sul rapporto con il vigile del fuoco e sul malore accusato dalla donna durante un interrogatorio dei carabinieri a Milano.

Sulla natura del rapporto tra Daniela Ferrari e “l’ex amico” – così lo indica Gianluigi Nuzzi durante l’intervista – è stato scritto di tutto. Si è detto – ricorda il conduttore – che Andrea Sempio in realtà non fosse figlio biologico di Giuseppe Sempio. “Bufale e schifezze“, commenta Daniela Ferrari, che provoca: “Hanno fatto il test del Dna a mio figlio, potevano farlo anche al padre”.

“Io quella mattina (il 13 agosto 2007, nda) ho fatto Garlasco-Gambolò-Garlasco“, sottolinea la donna per ricordare che quel giorno uscì presto di casa per acquistare il telecomando del cancello di casa. Una volta rientrata avrebbe consegnato le chiavi dell’auto al figlio, che si sarebbe poi diretto a Vigevano per comprare un libro.

Lo scontrino e il vigile del fuoco

“Io a Vigevano a prendere lo scontrino per mio figlio non ci sono mai andata”, puntualizza Daniela Ferrari. “Lei non ha incontrato qualche persona?”, le chiede Gianluigi Nuzzi.

La donna precisa: “Questa persona di cui tanto si è parlato non l’ho mai incontrata a Vigevano né prima del 13 né dopo il 13″.

Il malore

Perché, allora, durante quell’interrogatorio davanti ai carabinieri a Milano si è sentita male dopo che gli è stato fatto il nome del vigile del fuoco? Daniela Ferrari dallo studio di Quarto Grado fa chiarezza anche su questo.

“Quella mattina dai carabinieri sono arrivata che stavo già male“, poi avrebbe accusato debolezza e capogiri, ma il suo malessere non sarebbe dovuto alla domanda fatta dai carabinieri sul rapporto tra lei e il vigile del fuoco.