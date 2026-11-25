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Rita Preda, madre di Chiara Poggi, non vuole commentare l’intervista di Alberto Stasi. “Non ho letto e non mi interessa leggerlo. Per ora non diciamo altro”, ha detto. Il colloquio con la giornalista Gaia Tortora, in cui Stasi racconta gli anni di carcere, è uscito il 24 novembre e la mamma di Chiara al momento non ne vuole sapere. Alberto Stasi ha oggi 43 anni e dal 2015 ha una condanna definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara, uccisa a 26 anni a Garlasco il 13 agosto 2007.

Cosa ha detto Alberto Stasi a Gaia Tortora nel colloquio

Rita Preda e la famiglia Poggi: i commenti di Redaelli e Tizzoni

Revisione della condanna di Stasi e udienza di Sempio: cosa succederà

Cosa ha detto Alberto Stasi a Gaia Tortora nel colloquio

Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora, il conduttore televisivo ucciso nel 1983 e poi assolto, ha incontrato Stasi a Milano. A lei ha raccontato gli anni a Bollate , dove è stato detenuto dal dicembre 2015: “Io vado a letto con la coscienza tranquilla” . Oggi, scrive la giornalista riprendendo le sue parole, passando davanti al carcere Stasi non prova né repulsione né panico. “Se precipiti con un aereo, poi non ci sali più. A me non è successo”, dice.

Stasi sconta il residuo della pena in affidamento ai servizi sociali, che il Tribunale di sorveglianza gli ha concesso a giugno, e ha un lavoro d’ufficio. Gaia Tortora scrive anche che lui vorrebbe dei figli a cui sa già che dovrà spiegare tutto.

Rita Preda e la famiglia Poggi: i commenti di Redaelli e Tizzoni

Il criminalista Dario Redaelli, consulente dei Poggi, ha sostenuto che le affermazioni di Stasi “nulla si aggiungono e nulla tolgono alla vicenda di Garlasco” e che contano le sentenze, che a oggi lo hanno riconosciuto responsabile . L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, storico legale della famiglia, ha ricordato “le innumerevoli differenze” tra il caso di Stasi e quello di Enzo Tortora, che “subì carcerazione preventiva e poi i giudici giustamente lo assolsero”. Come a dire che le due storie vanno trattate in modo più che separate, senza nessuna consonanza.

Revisione della condanna di Stasi e udienza di Sempio: cosa succederà

Gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, non hanno ancora depositato la richiesta di revisione , che sarà esaminata dalla Corte d’appello di Brescia. I legali parlano di un elemento nuovo che “farà scalpore” e che non hanno ancora rivelato.

Un’istanza autonoma, basata su nuovi elementi investigativi, potrebbe arrivare anche dalla Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, che per ora mantiene il riserbo.

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per omicidio aggravato: secondo i magistrati avrebbe ucciso la ragazza da solo, mentre Sempio si dichiara innocente. L’udienza preliminare davanti al gup Luigi Riganti è fissata per il 25 febbraio 2027 .

Già il primo ottobre i legali della famiglia Poggi avevano annunciato che i loro assistiti non si sarebbero costituiti parte civile contro Sempio, ma avrebbero partecipato a un eventuale processo di revisione della condanna di Stasi.

Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, chiederanno invece la sospensione dell’udienza preliminare in attesa dell’esito della revisione. Se la richiesta dovesse essere respinta, i due difensori chiederanno al gup di sollevare una questione di legittimità costituzionale per evitare che i due procedimenti si svolgano contemporaneamente.