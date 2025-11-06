Garlasco, la madre di Sempio registrata di nascosto a Le Iene svela un misterioso dettaglio sull'ambulanza

Il giorno in cui si consumò il delitto di Garlasco il nuovo indagato Andrea Sempio, da sempre amico di Marco Poggi, notando l’ambulanza di fronte alla villetta di via Pascoli 8 avrebbe “pensato che si fosse sentita male Chiara”. È quanto avrebbe riferito Daniela Ferrari, sua madre, in una conversazione con l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe mentre veniva registrata di nascosto. L’esclusiva arriva da Giallo, che ricorda che in realtà Sempio, quando nel 2008 è stato interrogato dai carabinieri, ha rivelato che quella mattina non associò la presenza dell’ambulanza a Chiara Poggi.

L’audio inedito de Le Iene

Come anticipato, nel nuovo numero di Giallo viene riportata la trascrizione di una conversazione avvenuta il 14 settembre 2022 tra Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe.

Daniela Ferrari non sapeva della registrazione in corso. Inevitabili sono state le domande di De Giuseppe sulla posizione del figlio Andrea, 5 anni dopo le prime indagini a suo carico.

IPA Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, a un inviato de Le Iene ha rivelato fatti inediti sugli spostamenti del figlio nel giorno del delitto di Garlasco

Partendo dalle telefonate che Sempio avrebbe effettuato la mattina del 13 agosto 2007 verso l’utenza fissa di casa Poggi, Daniela Ferrari ha detto: “Ha telefonato a casa Poggi non il giorno che è stata ammazzata la ragazza”, ma “la settimana prima”. Quindi Andrea sapeva che l’amico Marco non si trovasse a Garlasco, quando uccisero Chiara? “Certo che lo sapeva”, ha risposto Ferrari.

Una volta arrivata la notizia della morte della ragazza, Andrea “è arrivato lì, ha visto l’ambulanza” e “ha pensato che si fosse sentita male Chiara“.

Cosa non torna sull’ambulanza

Come fa notare Giallo, in realtà Andrea Sempio non avrebbe mai riferito di aver pensato a Chiara Poggi, quando di fronte alla villetta di Via Pascoli 8 vide l’ambulanza.

Nel verbale del 2008, infatti, l’attuale indagato ha dichiarato che quel giorno sarebbe stata una giornalista a rivelargli che fosse morta una ragazza, e nemmeno in quel momento l’allora 19enne avrebbe pensato alla sorella del suo amico: “Non ho abbinato la notizia alla sorella del Marco“. Qual è la verità sul dettaglio dell’ambulanza?

La madre di Andrea Sempio ricorda quella mattina

Degli spostamenti di Andrea Sempio della mattina del 13 agosto 2007 esiste la versione fornita agli inquirenti: alle 9:58 sarebbe partito da Garlasco per raggiungere Vigevano, dove sarebbe arrivato alle 10:18 per un totale di 20 minuti di percorrenza. Gli orari esposti dall’indagato sono spesso messi in discussione, come dimostra anche un servizio andato in onda su Mattino Cinque giovedì 6 novembre.

All’inviato Alessandro De Giuseppe, il 14 settembre 2022, Daniela Ferrari ha rivelato un particolare: “«Alle undici e mezza io gli ho telefonato pensando che fosse a Vigevano e lui mi ha detto: ‘No, sono dalla nonna'”. Alle 11:10 Andrea Sempio ricevette un sms dall’amico Mattia Capra e il suo cellulare agganciò la cella di Garlasco.

Un altro contatto telefonico arrivò alle 11:25, quando sulla sua utenza ricevette una telefonata dalla linea fissa di casa sua. Probabilmente è ciò a cui si riferiva Daniela Ferrari mentre parlava con l’inviato de Le Iene.

Dopo la telefonata della madre Sempio tornò quindi a casa. “Viene a casa e mi dice: ‘Non ho fame’. Gli ho detto: ‘Ma scusa, perché non hai fame?’. ‘Mi sono bevuto mezzo litro d’acqua'”. Come precisa Giallo, ora quella conversazione è stata acquisita dalla Procura di Brescia.