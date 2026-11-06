Garlasco, la moglie di Giovanni Ferri sul luogo del ritrovamento del cadavere: "Non poteva neanche muoversi"

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L’apertura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Giovanni Ferri, l’88enne rinvenuto cadavere il 22 novembre 2010 in un’intercapedine di via Mulino, a Garlasco, fa emergere tutti i dubbi sulla vicenda. Uno di questi viene condiviso dalla moglie, Gabriella Conti, che con le telecamere di Mattino Cinque e il suo avvocato Fabrizio Gallo è tornata in quel luogo angusto in cui 16 anni fa fu trovato il corpo del marito: "Non poteva neanche muoversi", fa notare. L’ipotesi, ora, è che potrebbe non essersi trattato di un suicidio.

La moglie di Giovanni Ferri ritorna nell’intercapedine di via Mulino

Venerdì 6 novembre le telecamere di Mattino Cinque hanno accompagnato Gabriella Conti, la moglie di Giovanni Ferri, e il suo avvocato Fabrizio Gallo, tra le mura dell’intercapedine in cui il 22 novembre 2010 fu rinvenuto il corpo dell’88enne.

La donna fa notare che lo spazio oltremodo ristretto di quel luogo avrebbe impedito qualsivoglia libero movimento, sostenendo dunque l’ipotesi che il marito fosse morto altrove per poi essere lasciato in quel luogo nascosto in un secondo momento.

"Non poteva neanche muoversi", ha detto Gabriella Conti, che ha aggiunto. "Neanche con le braccia, come faceva?". Quindi l’avvocato Gallo ha preso la parola, supportando i dubbi della donna.

"Sembra un posto più per nascondere un corpo, che per andare a fare un’azione suicidaria", ha detto il legale, precisando che in quello spazio "non ci si entra, cioè, non ci si gira". La vedova del pensionato, poi, ha aggiunto: "Non c’è lo spazio di movimento", e si chiede se suo marito "si sia accorto di cosa stava succedendo, cosa avrà provato". La prima inchiesta, infatti, fu chiusa con l’ipotesi di un suicidio.

La morte dell’88enne a Garlasco

I pm di Pavia, dunque, stanno riavvolgendo il nastro a quel 22 novembre 2010. Giovanni Ferri, ex meccanico di 88 anni, quel giorno uscì di casa alle 9:30 e andò a prendere un caffè al bar Jolly di largo 1° Maggio. L’anziano seguiva questa routine da diverso tempo, e solitamente, dopo alcune ore, faceva ritorno a casa.

Quel giorno, però, non rientrò a casa. Alle 17 una ragazza minorenne che passava per via Mulino notò qualcosa in un’intercapedine: il corpo di Giovanni Ferri era riverso per terra, tra macchie di sangue, e con vistose ferite da arma da taglio su un polso e sul collo. Accanto al corpo era stato trovato un coltello.

Per gli inquirenti, quello di Giovanni Ferri fu un suicidio. La moglie Gabriella Conti, tuttavia, sin dall’inizio dubitò di questa ipotesi: da casa non mancava alcun coltello, e soprattutto il marito non avrebbe avuto ragione di togliersi la vita. Tre anni prima, il 13 agosto 2007, in via Pascoli 8 fu uccisa Chiara Poggi. La tragedia di Ferri, oggi, fa parte delle tante morti misteriose che colpirono Garlasco dopo il delitto della 26enne.

Gli appunti di Andrea Sempio

Il 14 maggio 2025 i carabinieri, durante una perquisizione all’interno dell’abitazione della famiglia Sempio, rinvennero un appunto in cui l’attuale indagato, tra un disegno e altre sigle, aveva scritto: "Partito da Giada a seguito di mia interc. suicidi".

C’è, inoltre, il nome "Ferri" accompagnato da una freccia che conduce all’abbreviato "Ale". Il significato di queste parole resta un mistero.