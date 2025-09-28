Garlasco, la mossa dei Sempio dopo l’accusa di corruzione al pm Venditti: summit in famiglia dalle zie

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo l’accusa di corruzione all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e le perquisizioni avvenute a Garlasco nelle ultime ore, la famiglia Sempio si è riunita a casa delle due zie di Andrea, unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Diversi movimenti di denaro che riguardano l’intera famiglia, inclusi i fratelli di Giuseppe Sempio, sono ora sotto il mirino della Guardia di Finanza.

Garlasco, il summit dei Sempio dalle zie

A poche ore dalle perquisizioni effettuate dopo l’accusa all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, una delle prime mosse della famiglia Sempio è stata quella di riunirsi in casa delle zie di Andrea.

Anche l’abitazione, una villa a Garlasco, è stata perquisita nell’ambito delle nuove indagini che vedono protagonista Venditti.

ANSA

Andrea Sempio

Secondo quanto riportato da Il Corriere, l’intera famiglia di Andrea Sempio si è ritrovata, nel primo pomeriggio di sabato 27 settembre, in casa delle due donne, che vivono insieme da quando una delle due, che era sposata con un noto imprenditore di zona, ha divorziato.

L’accusa di corruzione a Venditti e le transazioni anomale

Alla villa si sono ritrovati i due fratelli delle donne, tra cui Giuseppe Sempio (padre dell’indagato Andrea), che è arrivato in casa delle sorelle con la moglie Daniela Ferrari.

La vicenda giudiziaria e l’accusa di corruzione che riguarda l’ex procuratorie Venditti riguarda in effetti l’intera famiglia Sempio.

Tutti sono stati interrogati dagli inquirenti della Finanza. Stando agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, infatti, tra il 2016 e il 2017 le due zie di Sempio avrebbero versato 43mila euro, ritirati poi da Giuseppe Sempio. L’uomo avrebbe prelevato 35mila euro e, successivamente, altri 5mila euro con l’aiuto del fratello.

Una delle ipotesi che è che 30mila euro possano essere stati utilizzati per corrompere Venditti.

Il bigliettino sospetto

Dalle perquisizioni avvenute nei giorni scorsi a Garlasco, infine, è emerso un bigliettino, scritto da Giuseppe Sempio.

Il biglietto sospetto riporta la scritta “Venditti gip archivia X 20.30 € euro” e Giuseppe Sempio ha ammesso di averlo scritto di suo pugno.

I Sempio hanno però spiegato che è abitudine di Giuseppe tenere appunti sulle spese, e che quell’appunto si riferirebbe a spese per le parcelle degli avvocati.

La legale Angela Taccia, una degli avvocati di Andrea Sempio, ha affermato invece che la scritta “20.30 €” si riferirebbe ai prezzi delle marche da bollo per ottenere le copie degli atti.