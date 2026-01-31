Garlasco, la nuova consulenza di Roberta Bruzzone per la parte civile "sconfessa" Stasi, scontro con Abbate

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Roberta Bruzzone ha dichiarato di aver eseguito un’analisi degli atti del processo sull’omicidio di Garlasco, in particolare della perizia Testi sulla camminata di Stasi, e di aver trovato elementi di contraddizione tra quanto rilevato e quanto dichiarato dallo stesso Stasi, che non sono stati citati nella sentenza e non sono mai emersi sulla stampa.

La consulenza di Roberta Bruzzone

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, Roberta Bruzzone ha dichiarato di aver svolto una consulenza sugli atti del processo ad Alberto Stasi, in particolare sulla perizia che è al centro della condanna, quella sulla camminata.

La psicologa ha rivelato di aver “diviso in micro azioni” il comportamento di Stasi, stando alle sue dichiarazioni, e di averlo paragonato con quanto ricostruito dalla perizia.

ANSA

Avrebbe così trovato ulteriori elementi, oltre a quelli che hanno portato alla condanna, che “sconfessano” la difesa, e che quindi aggravano ulteriormente la posizione di Stasi, già condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi.

Bruzzone ha deciso di consegnare questa consulenza “alla parte che deve essere più tutelata in questo momento”, quindi alla parte civile, che rappresenta la famiglia Poggi e che ha sempre sostenuto che la condanna sia corretta.

Perché la camminata è importante

La perizia su cui si è concentrata Bruzzone è quella sulla camminata di Alberto Stasi, che dimostra che il fidanzato di Chiara Poggi non possa essere entrato in casa e aver scoperto il corpo della ragazza alle 13:30 del 13 agosto, come da lui dichiarato.

Nella casa non ci sono infatti tracce della camminata. Le numerose macchie di sangue sul pavimento non sono state modificate da qualcuno che è entrato nella villetta.

Inoltre, nemmeno sul tappetino dell’auto di Stasi, dove il ragazzo è entrato subito dopo la supposta scoperta del corpo, ci sono tracce ematiche. La perizia aveva stabilito che in nessun modo sarebbe stato possibile evitare di sporcarsi di sangue entrando in casa Poggi.

Questo ha portato i giudici a concludere che Stasi non fosse mai entrato nella villetta dopo la morte di Chiara e che l’unico modo in cui poteva sapere dell’omicidio era che lui vi avesse preso parte.

Lo scontro tra Abbate e Bruzzone

Le dichiarazioni di Bruzzone durante la trasmissione hanno portato allo scontro con il giornalista e saggista Carmelo Abbate, che ha criticato i fatto che la consulenza della psicologa sia stata consegnata alla parte civile:

I diritti di Stasi sono stati calpestati dalla giustizia. C'è un indagato per omicidio (Sempio, nrd), la parte civile dovrebbe essere aperta a qualunque ipotesi. Ma riceve perizie sull'unico condannato.

Abbate ha poi accusato Bruzzone di accanirsi sulla “povera gente“, in riferimento a Stasi.