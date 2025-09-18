Garlasco, la nuova relazione del Ris sugli schizzi di sangue sul telefono e le impronte: cosa emerge dalla BPA
Cosa ha analizzato la BPA eseguita dal Ris di Cagliari sulla dinamica del delitto di Garlasco e cosa è emerso
Una nuova analisi, la Bloodstain Pattern Analysis (BPA) eseguita dal Ris di Cagliari e depositata alla procura di Pavia, ha riportato sotto i riflettori il caso del delitto di Garlasco. Il nuovo studio sull’omicidio di Chiara Poggi avrebbe fatto emergere una dinamica “profondamente diversa” rispetto a quella della prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi.
- Delitto di Garlasco, la nuova relazione del Ris
- Schizzi di sangue e impronte, cosa emerge dalla BPA
- Nella relazione una dinamica "diversa" del delitto
Delitto di Garlasco, la nuova relazione del Ris
La nuova analisi BPA sulla dinamica del delitto di Garlasco è stata depositata martedì 16 settembre in procura a Pavia dal comandante del Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti.
Nonostante il riserbo ufficiale sugli esiti della consulenza, coperti dal segreto istruttorio, sono diverse le indiscrezioni di stampa che stanno circolando in questi giorni.
La villetta dei Poggi a Garlasco
Lo studio sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi è stato commissionato dalla procura di Pavia che ha ripreso le indagini sul delitto indagando Andrea Sempio.
L’analisi è il frutto dell’ispezione effettuata con droni e telecamere 3D dagli specialisti del Ris lo scorso 9 giugno nella villetta di Garlasco.
Schizzi di sangue e impronte, cosa emerge dalla BPA
Lo studio ha analizzato la scena del delitto, in particolare le varie tracce di sangue e impronte, comprese quelle scartate o non analizzate diciotto anni fa.
Secondo quanto riporta Repubblica, si tratta di uno studio ben più approfondito di quello realizzato dai Ris di Parma nel 2007.
E porterebbe a conclusioni differenti rispetto a quelle che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi.
Lo studio si è concentrato sulle analisi delle varie tracce di sangue trovate sulla scena del delitto.
In particolare quella che pare essere una impronta insanguinata sul pavimento vicino alle scale, alcune tracce di sangue a terra e gli schizzi trovati sul telefono di casa Poggi.
Nella relazione una dinamica “diversa” del delitto
Dalla BPA eseguita dal Ris di Cagliari sarebbe emersa una dinamica dell’omicidio “profondamente diversa” da quella evidenziata nel processo a Stasi.
A cambiare potrebbero essere in particolare le tempistiche del delitto, l’orario e la durata.
Mentre resta ancora da chiarire quale sia l’arma usata per il delitto, mai ritrovata.
La consulenza inoltre sembrerebbe escludere la presenza di più persone e quindi smentire l’ipotesi di un secondo assassino.
Ulteriori elementi, in particolare sul tipo di ferite inferte e sull’arma del delitto, potrebbero arrivare dalla perizia affidata alla nota anatomopatologa Cristina Cattaneo.