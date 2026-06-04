Garlasco, la perizia Cattaneo spiegata dal medico legale: cosa sarebbe successo tra Chiara Poggi e l'assassino

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La perizia Cattaneo è uno dei temi più caldi nel caso Garlasco. Francesco Galassi, medico antropologo forense, ha chiarito in televisione i contenuti della consulenza prodotta dalla professoressa Cristina Cattaneo, spiegando cosa potrebbe essere successo tra Chiara Poggi e il suo assassino. L’aggressione è stata suddivisa in tre fasi: in due di queste, la vittima avrebbe preservato una capacità di reazione.

La perizia Cattaneo sul caso Garlasco: cos’è successo a Chiara Poggi

Intervenuto in collegamento alla trasmissione di La7 Ignoto X, Francesco Galassi ha sottolineato il fatto che, nella sua perizia sul caso Garlasco, la professoressa Cattaneo “ha introdotto un modello che si basa essenzialmente su tre fasi dell’aggressione“, aggiungendo inoltre che “in due di queste tre fasi, la vittima avrebbe preservato una capacità di reazione nei confronti dell’aggressore, mantenendo peraltro uno stato di coscienza”.

Secondo Francesco Galassi, “un elemento interessante è rappresentato dall’introduzione delle lesioni da difesa passiva, in particolar modo quella a carico della superficie dorsale della mano destra, dalla quale peraltro deriva anche quella traccia aplotipica più forte ascritta all’aplotipo y della famiglia Sempio”.

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Il medico antropologo forense ha aggiunto: “C’è poi anche la lesione a carico della caviglia sinistra, su cui la professoressa Cattaneo ha individuato segni potenzialmente ascrivibili a graffiature dell’assassino, laddove la vittima stesse cercando di colpire l’assalitore e l’assassino l’avesse graffiata o, alternativamente, l’avesse trascinata lungo le scale”.

Francesco Galassi ha sottolineato ancora che all’interno della sua consulenza, la professoressa Cattaneo ha valutato “anche gli scenari alternativi, quindi urti accidentali all’interno della casa”, considerandoli però “meno probabili dal punto di vista diagnostico”.

Nel suo intervento, l’esperto ha fatto riferimento anche alle “misure antropometriche, per le quali è stata utilizzata una tecnologia molto avanzata che riduce l’errore al livello submillimetrico”.

In conclusione, Francesco Galassi ha dichiarato: “Io ritengo si tratti di una consulenza molto forte dal punto di vista diagnostico e metodologico e di non agile confutazione“.

Quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi

Francesco Galassi non è entrato nel merito di un altro elemento presente nella consulenza Cattaneo e, cioè, quello che riguarda l’orario della morte di Chiara Poggi.

Come riferito dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano negli atti del fascicolo sul delitto di Garlasco depositato a maggio, nelle conclusioni della perizia Cattaneo è indicata un finestra compatibile con la morte di Chiara Poggi compresa “tra le 7 e le 12,30“, più ampia rispetto a quanto stabilito nella sentenza di condanna di Alberto Stasi (che ha fissato l’orario dell’omicidio tra le 9,12 e le 9,38 del 13 agosto 2007).

L’intervento di Giada Bocellari sulla revisione per Stasi

Sempre a Ignoto X è intervenuta anche Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, che ha ribadito che, per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo, alla luce degli ultimi sviluppi sul caso Garlasco, “verrà fatta una richiesta di revisione“.

Secondo Giada Bocellari, la sentenza di condanna contro Alberto Stasi sarebbe stata “sgretolata punto per punto“.

Sulla consulenza Cattaneo e la possibile lotta tra Chiara Poggi e il suo assassino, l’avvocata ha ricordato che “Stasi in un’intercettazione telefonica dell’epoca disse ‘Spero che Chiara abbia graffiato il suo assassino’“.