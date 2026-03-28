Garlasco, la pista del Santuario della Bozzola cade: la decisione dopo le rivelazioni di Savu su Chiara Poggi

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La pista del Santuario della Bozzola nel caso Garlasco non trova riscontri investigativi e viene di fatto accantonata. Le dichiarazioni di Flavius Savu, che collegavano l’omicidio di Chiara Poggi a presunti abusi e a un giro criminale legato al luogo di culto, non hanno portato a sviluppi concreti. La Procura non ha avviato nuovi filoni d’indagine sulla base delle rivelazioni del 43enne romeno condannato a cinque anni di carcere nel 2018 per un’estorsione a sfondo sessuale ai danni di don Gregorio Vitali, all’epoca rettore del Santuario.

Perché è caduta la pista del Santuario della Bozzola

La ricostruzione proposta da Savu sosteneva che Chiara Poggi potesse aver scoperto attività illecite legate al Santuario della Bozzola e per questo sarebbe stata uccisa. Una versione che si inserisce tra le ipotesi alternative circolate negli anni sul delitto di Garlasco.

Tuttavia non sono stati raccolti elementi concreti a supporto di questa tesi. Non risultano neanche richieste formali di audizione di Flavius Savu da parte della Procura di Pavia né nuovi atti investigativi legati alla pista.

ANSA

Il Santuario della Madonna della Bozzola, situato nel territorio di Garlasco, è stato più volte citato nel corso degli anni in relazioni a ipotesi alternative sull’omicidio. Si tratta di un luogo di culto molto noto e frequentato, ma il suo coinvolgimento nel delitto non è mai stato dimostrato dalle indagini ufficiali.

Le rivelazioni di Savu sul caso Garlasco

Flavius Savu aveva parlato di un presunto collegamento tra il delitto e un giro di pedofilia all’interno del santuario. Secondo la sua versione, Chiara Poggi avrebbe scoperto questi fatti e sarebbe stata dunque eliminata da un presunto “sicario”, rendendo di fatto innocente Alberto Stasi.

L’uomo ha parlato anche dei suicidi avvenuti Garlasco dopo l’uccisione di Chiara e dei legami con la presunta pista satanica. In tale contesto, aveva descritto Andrea Sempio come “il sadico” e il suo amico suicida Michele Bertani come “il picchiatore”.

Lo stesso Savu ha però scelto di non rendere dichiarazioni formali agli inquirenti, spiegando di temere per la propria sicurezza in carcere. La sua posizione ha dunque contribuito a limitare la possibilità di verificare in modo diretto quanto dichiarato.

Sullo stesso tema il 27 marzo, durante il programma Ore 14 Sera, Luciano Garofano ha rilanciato la pista dei video pedopornografici del pc di Alberto Stasi: “C’erano delle sequenze”, ha detto l’ex comandante dei Ris. Parole che hanno scatenato la reazione di Giada Bocellari, avvocata di Stasi: “Discuteremo in un’aula di tribunale”.

Chi è Flavius Savu

Flavius Savu è un cittadino romeno di 43 anni già noto alle cronache giudiziarie per vicende legate proprio al Santuario della Bozzola. Nel 2018 è stato condannato a cinque anni di carcere per estorsione nei confronti dell’ex rettore del santuario, in un caso legato a video compromettenti.

Nello specifico, l’uomo si era fatto consegnare ingenti somme di denaro da don Gregorio Vitali e don Pietro Rossoni, all’epoca rettore e vicerettore del santuario del Santuario della Bozzola, altrimenti avrebbe reso noti registrazioni audio e video dei loro incontri a sfondo sessuale “anche attraverso trasmissioni televisive”.

Dopo la condanna si era dato alla latitanza all’estero, per poi essere arrestato e trasferito in Italia. Nel corso degli anni ha più volte sostenuto di avere informazioni sul delitto di Garlasco.

L’estorsione ai danni dei due religiosi erano finite mesi fa negli atti dell’inchiesta dei pm di Pavia su Andrea Sempio.