Garlasco, la pista della fuga del killer nel verde: le nuove ricostruzioni e l'analisi del percorso di Sempio
Garlasco, l'orario delle 9:58 e il tragitto di Andrea Sempio sotto esame. Spunta l'ipotesi del "corridoio naturale" per la fuga del killer
Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi interrogativi che separano nettamente la posizione di Andrea Sempio dalle dinamiche di fuga dell’assassino di Chiara Poggi. Nella puntata di Mattino Cinque andata in onda il 6 aprile, sono stati analizzati dati tecnici e percorsi logistici che potrebbero chiarire i momenti immediatamente successivi all’omicidio di via Pascoli.
- Garlasco, perché l'orario è decisivo
- Il "corridoio naturale" per la fuga del killer
- Il sacco con vestiti e scarpe: perché è importante
Garlasco, perché l’orario è decisivo
Al centro della ricostruzione odierna c’è un dato temporale considerato uno spartiacque: le ore 9:58.
In questo esatto momento, il cellulare di Andrea Sempio aggancia una cella compatibile con uno spostamento verso Vigevano. Si tratta di un riferimento fondamentale perché si colloca subito dopo la finestra temporale in cui gli inquirenti hanno individuato il momento dell’aggressione a Chiara Poggi.
L’analisi tecnica si è soffermata sul tragitto dichiarato dal giovane, evidenziando come il percorso scelto non coincida con quello più diretto.
Sebbene non sia un’anomalia di per sé decisiva, questa variabile nei tempi di percorrenza lascia aperto un interrogativo: il dato delle 9:58 non permette di stabilire con certezza assoluta dove si trovasse Sempio nei minuti antecedenti, ovvero nel pieno del raggio d’azione del delitto.
Il “corridoio naturale” per la fuga del killer
Un secondo filone della ricostruzione riguarda esclusivamente la possibile via di fuga utilizzata dal killer di Garlasco per lasciare la villetta senza essere visto.
L’ipotesi suggerisce che l’assassino non sia uscito dall’ingresso principale, ma abbia sfruttato un’uscita sul retro.
Questo percorso alternativo si snoderebbe attraverso un vero e proprio “corridoio naturale” fatto di campi, giardini e un canale attualmente in secca. Tale tragitto avrebbe permesso di:
- Allontanarsi rapidamente evitando le zone più esposte del paese.
- Sfruttare la vegetazione e i sentieri secondari per dileguarsi senza lasciare tracce evidenti agli occhi di eventuali testimoni.
- Raggiungere via Toledo, una strada parallela alla principale ma quasi deserta e frequentata solo dai residenti, ideale per una fuga discreta a piedi o con un mezzo.
Il sacco con vestiti e scarpe: perché è importante
Questa ricostruzione geografica si collegherebbe inoltre a un dettaglio investigativo noto: il ritrovamento, nove giorni dopo il delitto, di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona.
Questo suggerirebbe un itinerario di fuga studiato per minimizzare i rischi di avvistamento.