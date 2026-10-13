Garlasco, la pm Rosa Muscio intercettata da Lo Stato delle Cose resta in silenzio: "Non rilascio interviste"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La pm Rosa Muscio, che nel 2007 aveva condotto la prima inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è stata intercettata da alcuni giornalisti. La magistrata, che oggi lavora nel Tribunale per i Minori di Milano, non ha però risposto alle domande. Rosa Muscio si è limitata a dire “non rilascio interviste”. Nei giorni scorsi è emersa la possibilità che Muscio possa essere ascoltata dai pm di Pavia nell’ambito dell’inchiesta su Sempio.

La pm Rosa Muscio non risponde ai giornalisti

A riaccendere i riflettori sull’allora pm Rosa Muscio sono stati gli elementi recentemente emersi sulle tracce di sangue – attribuite a Chiara Poggi – trovate sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Secondo la Procura di Pavia, due contro-analisi che avrebbero dato esito negativo sulla presenza di Dna nelle tracce non sarebbero state trasmesse alla Procura di Vigevano nel 2007. Sotto la lente dei magistrati, quindi, è tornato il lavoro condotto dal Ris sui pedali della bici di Stasi.

ANSA

Garlasco, le domande rivolte alla pm Rosa Muscio

L’inviata del programma Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, ha intercettato Rosa Muscio nella stazione di Cadorna, a Milano. L’allora pm della Procura di Vigevano, che ha condotto la prima parte delle indagini sul delitto di Garlasco, oggi è in servizio come magistrato del Tribunale per i Minori di Milano.

“Dottoressa, chi le ha detto che c’era il sangue?”, ha più volte chiesto la giornalista, senza tuttavia ricevere una risposta da Muscio.

Quest’ultima è stata incalzata anche dall’inviata del programma televisivo Filorosso (in un’altra zona di Milano), ma anche in questo caso l’ex pm non ha risposto alle domande. Nella relazione si parlava solo di Dna”, ha proseguito l’inviata, chiedendo all’allora pm chi avesse trasmesso l’informazione sul sangue.

Caso Garlasco, il nodo delle tracce di sangue sui pedali

Proprio in virtù di quanto emerso di recente sul lavoro dei Ris sui pedali della bici di Stasi, è tornata a circolare la registrazione di un interrogatorio del 2007.

Non a caso, durante il tentativo di intervista, le inviate delle due trasmissioni ricordano che durante il faccia a faccia Muscio “era stata particolarmente dura con Stasi”.

Chiedendo conto delle tracce di sangue trovate sui pedali, Stasi si era difeso dicendo di non sapere come fosse successo, ipotizzando che Chiara avesse lasciato macchie di sangue a terra a causa del ciclo mestruale. Nelle scorse ore Giada Bocellari, avvocata di Stasi, è tornata a contestare gli accertamenti dei Ris sui pedali della bici, parlando di “un’altra cosa grave”.

Inchiesta su Garlasco, la procura di Pavia pronta a convocare Rosa Muscio

La Procura di Pavia sarebbe pronta a convocare Rosa Muscio, la pm che seguì le prime fasi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e chiese la condanna di Alberto Stasi nel processo conclusosi con l’assoluzione.

Gli inquirenti intendono sentirla come persona informata sui fatti anche per verificare se fosse a conoscenza della relazione personologica su Stasi, acquisita nell’indagine su Andrea Sempio.

Il documento, privo di data e firma, riporta il nome della psicologa criminologa Alessandra Bramante, che in televisione ha negato di averlo redatto, spiegando che le sue relazioni sono sempre firmate e datate.

Nel frattempo, i legali di Andrea Sempio hanno fatto sapere che il loro assistito non rilascerà alcuna dichiarazione spontanea.