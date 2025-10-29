Garlasco, la previsione dell'avvocato De Rensis sul caso Sempio: "Entro dicembre notizie piuttosto importanti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è convinto che il caso Garlasco, nel filone che riguarda le presunte responsabilità di Andrea Sempio, potrebbe presto arrivare a una svolta: “A dicembre avremo notizie importanti”, ha dichiarato il legale nello studio di È sempre Cartabianca su Rete 4. A dicembre, infatti, si avranno ulteriori riscontri sul Dna rinvenuto sulle dita di Chiara Poggi.

Come sta Alberto Stasi

“Credo che entro dicembre avremo notizie piuttosto importanti”, ha dichiarato Antonio De Rensis in risposta alle domande della conduttrice Bianca Berlinguer.

Poi un inciso in merito alle condizioni di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi: “Alberto cerca di razionalizzare tutto, anche per gestire reazioni contrastanti”.

“Ha la paura di svegliarsi e di scoprire che è stato tutto un sogno, e la speranza di vedere affermata la propria estraneità” ai fatti, ha aggiunto il legale.

Stoccata di Del Debbio a Lovati

Uno degli ospiti in collegamento, il giornalista Paolo Del Debbio, ha elogiato la serietà di Antonio De Rensis, lanciando allo stesso tempo una frecciatina a Massimo Lovati, ex legale di Sempio.

Così ha detto Del Debbio, rivolgendosi alla conduttrice: “L’avvocato che hai in studio non è uno che fa sogni, o almeno non li racconta. Questo mi fa pensare che ci sia qualche elemento in più che sta circolando. Altrimenti non credo che si sarebbe esposto per qualcosa che poi si rivelerebbe” inconsistente.

Antonio De Rensis e gli sviluppi del caso Garlasco

In studio si è alluso al fatto che l’interesse degli italiani per il caso Garlasco si debba al classico effetto “buco della serratura”.

“Credo che tra non molto si aprirà la porta e vedremo dentro la stanza, forse, cose che neppure immaginiamo”, ha commentato De Rensis.

Che ha aggiunto: “Per quanto riguarda la tempistica, abbiamo una data che è il 18 dicembre. Si chiarirà un elemento importante, ma non l’unico. Un elemento riguarda il Dna sulle dita della povera Chiara“.

“Qualora dovesse esservi un’attribuzione di questo Dna, insieme ad altre cose che ritengo gli inquirenti abbiano acquisito e stiano perfezionando, credo che potremmo iniziare forse a dare una visione più ampia di questa indagine che, ricordo, deve rimanere riservata”, ha concluso De Rensis.