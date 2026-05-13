Garlasco, la previsione dell'avvocato dei Poggi sul destino di Andrea Sempio: "Sarà assolto, ma distrutto"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso Garlasco continua a dividere investigatori, difesa e accusa. In tale contesto, la posizione della famiglia Poggi è stata ribadita e chiarita dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale storico dei familiari della vittima insieme al collega Francesco Compagna. Il legale ha espresso forti dubbi sulla nuova inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, prevedendo il procedimento potrebbe concludersi con un’assoluzione. L’enorme esposizione mediatica e le nuove indagini avrebbero però già avuto effetti devastanti sulla vita dell’indagato: “Sarà assolto, ma distrutto”.

L’avvocato Campagna parla dell’inchiesta su Sempio

In un’intervista rilasciata a La Stampa, l’avvocato Compagna ha commentato gli sviluppi della nuova indagine che vede Andrea Sempio come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo il legale, la nuova pista investigativa non avrebbe superato gli elementi emersi nella sentenza di condanna definitiva inflitta ad Alberto Stasi. Che dunque resta valida in ogni suo aspetto.

Campagna si è spinto anche oltre, affermando che a non convincere è il metodo con cui è stata lanciata la nuova inchiesta. Mentre, ha dichiarato, “la difesa di Stasi accelera”.

“Non ne capiamo l’impostazione, un’indagine che ha ritenuto di prescindere dai dati di realtà. Non è nata per valutare serenamente i fatti, ma con la precisa intenzione di trovare ipotesi alternative alla colpevolezza di Alberto Stasi. Subito sono partiti con le intercettazione telefoniche”.

La posizione della famiglia Poggi sulle nuove indagini

Sempre parlando a La Stampa, l’avvocato ha spiegato che la famiglia Poggi starebbe valutando se costituirsi o meno parte civile nel caso di un eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio.

“Non abbiamo ancora deciso”, ha precisato nell’intervista, sottolineando però che per i familiari della vittima la sentenza definitiva contro Alberto Stasi non ha conosciuto elementi che possano destabilizzarla in alcun modo.

Le critiche: “Indagine costruita su ipotesi”

Il legale ha dedicato parole molto dure nei confronti del metodo seguito nella nuova inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia. A suo dire, gli investigatori avrebbero cercato “ipotesi alternative alla colpevolezza di Stasi” partendo da una tesi precostituita.

Il penalista ha parlato di “metodo inquisitorio”, sostenendo che la realtà sarebbe stata adattata all’ipotesi investigativa e non il contrario. Tra gli elementi contestati ci sarebbero le intercettazioni ai genitori di Chiara Poggi, definite dal legale “anomale” a distanza di quasi vent’anni dal delitto di Garlasco.

“Perché intercettare i genitori di Chiara diciannove anni dopo? Sembra che gli investigatori partano dal presupposto che la famiglia Poggi abbia nascosto qualcosa. È un’iniziativa anomala, che si fonda sulla demonizzazione del colpevole alternativo e della famiglia della vittima”.

Dna sotto le unghie e impronta 33: cosa contesta la difesa dei Poggi

Compagna ha commentato anche due degli elementi più discussi della nuova inchiesta: il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e attribuito ad Andrea Sempio e la cosiddetta “impronta 33”.

Sul materiale genetico, il legale ha osservato che si tratterebbe di una quantità “infinitesimale” e dall’attribuzione incerta, spiegando che sarebbe stata “elaborata e amplificata in modo folle dagli esami”.

Per quanto riguarda la traccia, l’avvocato ha ricordato che i consulenti della famiglia Poggi avrebbero escluso la compatibilità con Sempio e che era stato richiesto un incidente probatorio.

Di più. Secondo Compagna, la nuova ricostruzione elaborata dagli investigatori si configurerebbe come “un film” costruito attorno alla figura dell’indagato.

Il riferimento ai “soliloqui” e alle intercettazioni

Un altro punto affrontato nell’intervista riguarda i cosiddetti “soliloqui” attribuiti ad Andrea Sempio. Secondo il legale, le frasi intercettate andrebbero interpretate nel contesto della forte pressione mediatica e investigativa.

Compagna sostiene che il 38enne sarebbe stato “bombardato da informazioni e ricostruzioni” e che alcune espressioni sarebbero sfoghi e ripetizioni delle suggestioni ricevute nel tempo.