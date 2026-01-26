Garlasco, la previsione di De Rensis sulla consulenza di Cattaneo: "Si capirà cos'è fumo e cosa arrosto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato Antonio De Rensis, che difende Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, si è lasciato andare a una previsione in merito alle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Secondo il legale, stiamo per entrare nel “rettilineo finale” con il deposito della consulenza Cattaneo e il confronto di questa con la Bpa: “Si capirà finalmente ciò che è fumo e ciò che è arrosto”, ha detto, riferendosi alla chiusura delle indagini.

La previsione di De Rensis sul delitto di Garlasco

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è stato ospite a Storie italiane. In merito alle indagini sul delitto di Garlasco, il legale ha detto: “Io penso che, quando la professoressa Cattaneo, si dice a breve, depositerà la sua consulenza e questa verrà confrontata con la Bpa, ci potrà essere una fortissima accelerazione. Probabilmente entreremo nel rettilineo finale”.

De Rensis ha aggiunto: “Dal deposito, dopo qualche mese le indagini potrebbero chiudersi. A quel punto, quando le indagini si chiuderanno, finalmente si capirà ciò che è fumo e ciò che è arrosto“.

Secondo l’avvocato, “in questo anno sono accadute tante cose, sicuramente ci sono state delle differenziazioni nette nelle posizioni e ci sono state affermazioni nette che hanno descritto le posizioni. Questo, i nostri concittadini che stanno seguendo il caso con grande attenzione, lo hanno capito”.

Ancora De Rensis: “Ritengo che ci sia poco da aspettare. È una mia valutazione, credo che potrebbe mancare veramente poco“.

Il commento di De Rensis sulla consulenza Redaelli

Di “fumo” e “arrosto” De Rensis aveva già parlato a Mattino Cinque commentando la consulenza Redaelli commissionata dalla famiglia Poggi, secondo cui l’aggressione alla vittima sarebbe iniziata “nella cucina” e non sull’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco.

L’avvocato di Alberto Stasi aveva detto: “Molto fumo, per quanto riguarda l’arrosto credo che non ce ne sia”.

Cos’è la consulenza di Cattaneo sul caso Garlasco

A un anno di distanza dalla riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, in cui è indagato nuovamente Andrea Sempio (amico del fratello della vittima Chiara Poggi), si attende che venga depositata la cosiddetta consulenza Cattaneo.

La patologa forense Cristina Cattaneo, con approfondimenti sulle cause della morte di Chiara Poggi, potrebbe offrire nuovi elementi utili alla ricostruzione del delitto.

La mossa degli avvocati di Sempio, indagato nel caso Garlasco

Gli avvocati dell’indagato Andrea Sempio, nella mattinata di lunedì 26 gennaio, hanno intanto annunciato che presenteranno richiesta per una nuova indagine sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Verrà richiesto, quindi, l’incidente probatorio.

Spetterà al gip, nei prossimi giorni, decidere se disporre una nuova analisi approfondita sui computer. Secondo la difesa di Alberto Stasi, si tratta di un'”anomalia” e la richiesta potrebbe non essere accolta perché non si tratterebbe di un “caso eccezionale”.

Sul pc di Stasi è stata già effettuata una perizia nel 2009.