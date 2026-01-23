Garlasco, la previsione di Garofano sul movente di Alberto Stasi 18 anni dopo: "Nuovo incidente probatorio"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, è tornato ad analizzare alcuni dettagli legati alle indagini del delitto di Garlasco, quello in cui il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. In particolare, Garofano si è focalizzato sul possibile movente dell’uccisione.

Garlasco e il movente di Alberto Stasi: l’analisi di Luciano Garofano

La settimana scorsa i consulenti nominati dagli avvocati Tizzoni e Compagna, legali della famiglia Poggi, hanno prodotto delle attività scientifiche che Garofano ha commentato approfonditamente lungo le colonne del settimanale Oggi.

L’ex comandante dei Ris si è soffermato sul materiale pornografico trovato sul pc di Stasi e sulla nuova lettura, mediante la BPA (acronimo inglese che sta per Bloodstain Pattern Analysis), delle tracce di sangue presenti nella villetta di Garlasco.

La Cassazione il 12 dicembre 2015 ha definitivamente condannato Stasi a 16 anni di reclusione. Garofano ha ricordato che i giudici scrissero che il movente non fosse stato individuato. Così recita la sentenza dell’Appello bis: “Anche se al proposito sono state formulate plurime ipotesi, il movente dell’omicidio non è stato individuato”.

La questione venne comunque analizzata dalla stessa Corte, che puntualizzò che “pur trattandosi in ogni caso di ipotesi, è evidente che un conto sono erotismo o pornografia condivisi e perciò consapevolmente accettati e fatti propri da due soggetti adulti, altro è venire a conoscenza di interessi del partner “segreti” o di natura tale da non poter essere “digeriti”, ma al contrario molesti o dolorosi, o comunque idonei a porlo in una diversa luce, anche mol…”.

Per il dottor Ezio Redaelli, uno dei consulenti del pool difensivo dei Poggi, la lite tra Chiara e Alberto, a cui seguì l’aggressione fisica, ebbe inizio in cucina.

“Gli elementi che concorrerebbero a questa tesi – rimarca Garofano – sarebbero forniti da una traccia di sangue rinvenuta allora su uno dei mobili della cucina, classificata dal Ris dei Carabinieri di Parma con il n. 61, che si assocerebbe al ritrovamento del DNA di Stasi sulla cannuccia dell’Estathé, avvenuto di recente.

Per quel che riguarda il tema dei contenuti pornografici, l’ex comandante dei Ris ha spiegato che i nuovi esami eseguiti sulla “copia forense” del PC portatile di Stasi avrebbero rilevato una informazione che potrebbe essere importante.

“È doveroso ricordare – spiega sempre Garofano – che la valutazione è negativa. È cioè davvero difficile che Chiara Poggi potesse apprezzare il contenuto di alcune cartelle accuratamente nascoste e catalogate dal fidanzato, e ciò a prescindere dal fatto che la giovane le avesse viste – per caso o meno – proprio la sera del 12 agosto, quando Stasi era tornato a casa sua per pochi minuti, lasciando il computer acceso”.

Il PC di Stasi è stato sottoposto a una nuova analisi con strumenti che non potevano essere usati 18 anni fa. Tale analisi, secondo i consulenti della famiglia Poggi, avrebbe consentito di appurare che alle ore 22 della sera del 12 agosto 2007 Chiara, dopo aver inserito una sua chiavetta, avrebbe scoperto la cartella denominata “militare nuova cartella”, che in modalità anteprima le avrebbe permesso di scoprire e avere la possibilità di visualizzare il materiale pornografico che Stasi aveva protetto affinché non fosse da lei rintracciabile.

“È chiaro che tale consulenza dovrà misurarsi in contraddittorio con le altre parti, magari attraverso un nuovo incidente probatorio, la cui richiesta è stata già anticipata dalla difesa di Andrea Sempio. Ma gli ingegneri dei Poggi ne sono certi e, se così è, il dato andrà a colmare quel movente che nelle indagini di 18 anni fa non fu possibile scoprire”, conclude Garofano.

Antonio De Rensis: “Vedremo cosa diranno le consulenze vere”

“Con il massimo rispetto dei consulenti dell’altra parte, che non credo che parlino di asini che volano… Ripeto, ho massimo rispetto del loro lavoro, ma siamo sempre nell’ambito del condizionale. Oggi parliamo di annunci di consulenze che nessuno ha visto”. Così Antonio De Rensis, l’avvocato di Stasi, intervenuto nella trasmissione Ore 14 sera.

“Si tratta di annunci ai quali sono seguiti commenti che purtroppo hanno parlato di certezze. Queste nuove consulenze annunciate avrebbero stabilito con certezza che tutto ciò che è stato detto prima è sbagliato. Vedremo cosa diranno le consulenze vere quando le vedremo e quando saranno partorite. E vedremo se ci saranno altre consulenze che smentiranno queste annunciate. Per ora si è nella strada del condizionale”, ha concluso De Rensis, nel commentare la questione relativa al materiale pornografico che sarebbe stato trovato sul PC di Stasi.

Cos’è la BPA

A Ore 14 sera è intervenuto anche Garofano che ha spiegato cos’è la BPA, riferendo che “è una scienza che studia la forma, la dimensione e la distribuzione delle macchie di sangue“.

“Negli scenari complessi come gli omicidi dove le macchie sono molte – ha aggiunto l’esperto – possiamo sintetizzare dicendo che il DNA ci consente di identificare il chi, ossia l’aggressore e la vittima, la BPA ci permette di indicare il come, cioè fornisce informazioni su come può essere la ricostruzione della dinamica”.

“Le macchie di sangue possono essere variabili. Ci sono quelle passive, da contatto, da gocciolamento (che risentono solo della forza di gravità), da impatto (fuoriescono quando si produce una lesione), da brandeggio (quelle che provengono dall’arnese usato) e quelle alterate. L’analisi delle macchie è utile per capire la modalità dell’omicidio”, ha concluso Garofano.