Garlasco, la previsione di Lovati sulle indagini su Andrea Sempio: perché secondo lui "ci sarà la proroga"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Secondo Massimo Lovati le indagini su Andrea Sempio saranno prorogate. L’avvocato penalista, ex difensore del 38enne indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, sostiene che la tanto attesa decisione sul rinvio a giudizio o meno sarà rimandata. Il motivo, secondo l’ex legale, potrebbe essere l’attesa della revisione del processo di condanna ad Alberto Stasi sul delitto di Garlasco.

La possibile proroga delle indagini

In collegamento con la trasmissione di Rai 1 Storie Italiane, Lovati ha commentato i tre possibili scenari che potrebbero delinearsi il 28 settembre, data in cui scade il termine ultimo per la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: richiesta di rinvio a giudizio, archiviazione o proroga.

Per l’ex avvocato dell’indagato, l’opzione più probabile sarebbe la terza: “Io ho sempre sostenuto che non accadrà proprio un bel niente perché ci sarà una richiesta di proroga” ha affermato.

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Il parere di Massimo Lovati

Nell’intervista, Massimo Lovati ha però aggiunto che potrebbero esserci anche “altre soluzioni alternative, tipo: la procura della Repubblica di Pavia emette una richiesta di rinvio a giudizio e il gip che dovrà deciderla fissa la data dell’udienza fra un anno”.

Un’ipotesi che l’avvocato ha spiegato con la possibilità che nel frattempo possa “maturare la revisione dell’altro processo e quindi sbloccare la via per un’eventuale emissione di un decreto che dispone giudizio a carico di Sempio”.

Secondo quanto sostenuto da Lovati, dunque, il fatto che ancora non ci sia una decisione sulla revisione del processo di condanna di Alberto Stasi rappresenterebbe uno scoglio che impedirebbe al giudice per le indagini preliminari di esprimersi sul nuovo indagato del delitto di Garlasco.

“Il gip non può emettere un decreto che dispone il giudizio a carico di una persona quando ce n’è già un’altra condannata per lo stesso fatto – ha affermato ancora il legale – Di qui non si scappa“.

Il commento sulle intercettazioni del delitto di Garlasco sui soldi

In diretta Tv con la trasmissione di Eleonora Daniele, Lovati è stato chiamato in causa anche sull’ipotesi di corruzione contro il padre dell’indagato, Giuseppe Sempio, e sui soldi raccolti dalla famiglia che l’ex legale ha sempre sostenuto fossero stati dati in nero a lui e agli altri due avvocati di allora.

“L’ho già detto tante volte, io ho avuto 15mila euro circa, per il parere che ho dato dopo aver letto gli atti” ha ribadito riferendosi alla prima indagine su Andrea Sempio del 2017, sostenendo che “questo parere non vale 15mila euro, vale 100mila euro“.

“Io ho vinto una causa, avete capito? – ha aggiunto Lovati particolarmente contrariato, ribattendo alle obiezioni in studio – E quando l’avvocato vince una causa non si discute la somma di parcella che devono pagare i clienti. Ed era una causa importante, era una causa di omicidio, ho vinto, avete capito? E quindi dovete smettere di farmi le pulci, dovete darmi una medaglia“.