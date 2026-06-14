Garlasco, la prima giornata di Alberto Stasi fuori dal carcere e il suo desiderio: "Ora un giro in moto"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alberto Stasi fuori dal carcere di Bollate grazie alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali: per il 42enne, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, si tratta di un “nuovo inizio”, come spiegato dalla sua storica legale Giada Bocellari. Da ora in avanti non dovrà più tornare a dormire in cella, come prescriveva il regime di semilibertà.

Alberto Stasi fuori dal carcere di Bollate: come ha trascorso le ultime ore in carcere

Nel lasciare il penitenziario milanese, Stasi si è reso “invisibile” ai cronisti che lo attendevano davanti all’ingresso del carcere. Come riporta il quotidiano La Repubblica, ha invece elargito abbracci, ringraziamenti e sorrisi a tutte quelle persone, più o meno trecento, con le quali ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita, ossia alcuni detenuti e il personale della prigione.

Stasi, con tre valigie in mano e dopo aver lasciato in regalo al compagno di cella il ventilatore e il frigorifero, ha lasciato il carcere dall’uscita secondaria. Sbarra alzata, passaggio, sbarra chiusa: da quel momento è iniziato il ritorno alla vita all’esterno con la formula dell’affidamento in prova.

“Ringraziamo il carcere – ha dichiarato l’avvocata Bocellari – dal direttore Giorgio Leggieri agli educatori e agli addetti dell’area riabilitativa, a cominciare dal responsabile Roberto Bezzi, fino al personale della Polizia penitenziaria. Sono stati eccezionali sempre, si sono presi molta cura di Alberto come di tutti i detenuti”.

La legale ha aggiunto che Stasi voleva che l’uscita dal penitenziario avvenisse in modo sereno, sobrio, educato e senza pressione mediatica. E così è stato.

Bocellari ha anche sottolineato che il suo assistito ha svolto “un percorso ineccepibile” e che “aveva tutti i requisiti per accedere alla misura”.

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Il pranzo con la madre e il desiderio di andare in moto

Nonostante non abbia alcuna limitazione a riguardo, Stasi non tornerà a vivere nel comune di Garlasco. Ieri, come ogni sabato, ha incontrato la madre, la signora Elisabetta Ligabò, con la quale si è concesso un pranzo casalingo. Ha anche avuto una telefonata con il suo altro difensore, Antonio De Rensis.

Stasi ora dovrà attenersi a determinate prescrizioni: non può stare fuori casa la notte e ha l’obbligo di dimorare in Lombardia. Se autorizzato, potrà spostarsi per una vacanza. Ma non fuori dai confini nazionali. Potrà invece guidare e tornare a coltivare la sua passione per le moto e i motori.

La risposta di Giada Bocellari al legale della famiglia Poggi

Ora i legali del 42enne continueranno a lavorare sull’istanza di revisione del processo che procederà in parallelo con gli sviluppi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, quelle in cui risulta indagato Andrea Sempio.

Inoltre Bocellari ha commentato quanto dichiarato dall’avvocato dei genitori di Chiara Poggi che, sull’affidamento in prova di Stasi, ha parlato di “automatismo”.

“Non lo è – ha sostenuto l’avvocata – ma non ho nessuna intenzione di rispondere. Ora siamo in grado di lavorare con più serenità perché Alberto Stasi è a tutti gli effetti un uomo che può riprendere in maniera sostanzialmente normale la propria vita”.