Garlasco, la prima telefonata della mamma di Chiara Poggi alla famiglia Stasi, "qualcuno girava nel cortile"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alle 8:34 del 14 agosto 2007, un giorno dopo il delitto di Garlasco, il telefono di casa Stasi era già sotto intercettazione. In quel momento l’apparecchio squillò e dall’altra parte c’era Rita Preda, la madre di Chiara Poggi, che aveva chiamato per sapere come stava il giovane fidanzato della figlia appena uccisa. A rispondere era stata Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto. Preda era convinta che il giovane fosse innocente e che qualcuno si trovasse nel cortile quando la figlia aveva aperto la porta per far uscire i gatti.

La telefonata della madre di Chiara a casa di Alberto Stasi

Mercoledì 4 marzo a Chi l’ha visto? è stato mandato in onda l’audio di una telefonata tra Rita Preda ed Elisabetta Ligabò. Sono le 8:34 del 14 agosto 2007 e la madre di Chiara Poggi chiama in casa Stasi per sapere se Alberto sta bene. “Lo so, lui non c’entra niente“, dice Rita Preda, mentre Elisabetta le spiega che il figlio ha riposato fino a poco prima dato che “lo hanno torchiato da matti”.

Rita Preda ha la voce rotta dal pianto e domanda alla signora Ligabò cosa stiano cercando i carabinieri. “Cercano quello che non c’è”, le risponde “Betti” (come viene chiamata affettuosamente dalla mamma di Chiara).

ANSA

Elisabetta, inoltre, spiega che il figlio non ha nemmeno una macchia di sangue né un graffio e che “è stravolto”, del resto “non ci sono impronte, non c’è niente”.

Sempre la mamma di Stasi, poi, le riferisce una prima spiegazione che il figlio avrebbe dato sull’omicidio della fidanzata.

A Garlasco “c’era qualcuno che girava nel cortile”

Nella telefonata Elisabetta Ligabò riferisce alla madre di Chiara che il figlio Alberto le avrebbe ricordato che ogni mattina la ragazza apriva la porta di casa per fare uscire i gatti.

Probabilmente, secondo questa logica, in quel momento potrebbe essere entrato l’assassino: “C’era qualcuno che girava nel cortile“, dice Rita Preda, e Ligabò continua: “Addirittura mi ha detto che quando è entrato la porta era aperta”.

La posizione dei Poggi nei confronti di Alberto Stasi

Prima di lanciare il servizio Federica Sciarelli fa una precisazione: nell’audio emerge un senso di protezione di Rita Preda nei confronti di Alberto. Nella stessa telefonata, infatti, poco dopo la madre di Chiara riesce a parlare con il ragazzo e gli chiede se abbia riposato. “Sì, ho preso le goccine”, le risponde Alberto Stasi, che si definisce tranquillo.

Dopo la condanna, come ben noto, la posizione dei Poggi nei confronti di Alberto Stasi è cambiata: “Hanno ascoltato quello che ha detto la magistratura”, precisa Federica Sciarelli. Oggi, nonostante l’apertura della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, la famiglia di Chiara non ha cambiato idea: l’assassino della povera Chiara è il suo fidanzato di allora, Alberto Stasi.