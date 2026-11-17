Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso Garlasco resta aperto e la Procura di Pavia continua a ricercare prove contro Andrea Sempio in quelle che sono chiamate indagini suppletive, contemplate dal Codice. Entro la data del 25 febbraio 2027, giorno in cui è stata fissata l’udienza preliminare, dovranno essere resi noti i nuovi atti d’indagine all’imputato.

Il punto sulle indagini suppletive su Andrea Sempio e Garlasco

A riferire gli ultimi sviluppi nelle indagini sul delitto di Garlasco è stato l’inviato di Mattino Cinque Emanuele Canta nella puntata del programma di martedì 17 novembre: "Nonostante la chiusura dello scorso 28 settembre, la Procura sta continuando a indagare ancora sulla morte di Chiara Poggi e su Andrea Sempio".

L’inviato ha spiegato: "Sono indagini suppletive, si sta andando a corroborare il quadro probatorio con accertamenti mirati specifici che tendono a rafforzare tutto ciò che è stato messo in campo dai magistrati. Si va avanti con un intreccio di dati e accertamenti".

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 25 febbraio 2027, giorno in cui è stata fissata l’udienza preliminare. Canta ha detto: "Entro quella data dovranno essere noti questi nuovi atti d’indagine anche all’imputato".

Secondo l’inviato della trasmissione Mediaset, si tratta di un "segnale molto importante" perché "il pool guidato da Fabio Napoleone non si ferma qui e continua a cercare ulteriori elementi di prova a carico di Andrea Sempio".

Cosa sono le indagini suppletive

Le indagini suppletive, come spiegato dallo stesso Emanuele Canta, sono particolari attività investigative previste dal Codice italiano. La loro peculiarità sta nel fatto che sono compiute dopo la chiusura delle indagini preliminari o dopo la richiesta di rinvio a giudizio, allo scopo di approfondire elementi già emersi, raccogliere ulteriori prove a carico o a discarico dell’indagato o imputato, oppure fronteggiare nuove esigenze emerse durante l’udienza preliminare.

L’articolo 419, comma 3, del Codice di procedura penale, in particolare, stabilisce che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare deve contenere l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Garlasco e l’udienza preliminare per Sempio

Il 25 febbraio 2027 Andrea Sempio comparirà davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia, Luigi Riganti, che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio per l’omicidio di Chiara Poggi.

La difesa di Sempio, però, potrebbe richiedere la sospensione del procedimento in attesa che venga chiarita la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco e pronto a chiedere la revisione.

Sarebbero 24, intanto, le fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio per Sempio.