Garlasco, la Procura di Pavia contro Massimo Lovati dopo l'intervista di Fabrizio Corona: "Affermazioni false"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Caso Garlasco, nuova bufera sull’avvocato Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha smentito le dichiarazioni di Lovati nel corso di un colloquio con Fabrizio Corona, dichiarazioni che i magistrati hanno indicato come “false”. Il difensore di Sempio dovrà inoltre difendersi dalle accuse per diffamazione mosse dai legali di Stasi.

Garlasco, Massimo Lovati nei guai per le dichiarazioni a Falsissimo

Dopo le dichiarazioni shock a Fabrizio Corona, l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, ha attirato dure critiche da parte della Procura di Pavia.

I magistrati hanno diffuso una nota ufficiale in cui definiscono “affermazioni false” le dichiarazioni del legale.

IPA

Massimo Lovati

Secondo quanto riportato da Falsissimo, il format web di Corona, Lovati avrebbe sostenuto che la riapertura delle indagini fosse dipesa da un’iniziativa del procuratore aggiunto Stefano Civardi, mentre il procuratore Fabio Napoleone avrebbe preferito chiedere l’archiviazione.

La replica della Procura di Pavia

Nella nota diffusa, la Procura di Pavia ha smentito in modo dettagliato le parole di Massimo Lovati riportate da Fabrizio Corona.

“Nel 2023 la Procura di Pavia ha incaricato il Dipartimento di Genetica Forense dell’Università di Pavia (consulenti tecnici Carlo Previderè e Pierangela Grignani) di svolgere accertamenti tecnici, e in data 14 febbraio 2024 è stata depositata richiesta di riapertura delle indagini, firmata dal procuratore Fabio Napoleone e dai sostituti assegnatari Andrea Zanoncelli e Valentina De Stefano”, si legge nel comunicato.

La Procura ha inoltre chiarito che il procuratore aggiunto Civardi si è insediato solo nel febbraio 2024, in un momento successivo alla richiesta di riapertura delle indagini sul caso Garlasco.

Le dichiarazioni di Lovati sul caso Gambirasio

Le polemiche non si fermano alla Procura di Pavia: nella stessa puntata di Falsissimo, Massimo Lovati si è lasciato andare a affermazioni shock anche sul caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, criticando la strategia difensiva di Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti.

Salvagni ha accusato Lovati di aver “buttato fango su una ragazzina che non può difendersi”.

L’accusa di diffamazione da parte degli avvocati Giarda

Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Adnkronos, l’avvocato Massimo Lovati è stato denunciato per diffamazione aggravata dagli avvocati Giarda, dello studio legale che ha difeso Alberto Stasi.

Lo scorso 13 marzo 2025, infatti, Lovati avrebbe definito l’indagine del 2017 come “il frutto di una macchinazione della difesa Giarda”.