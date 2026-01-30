Garlasco, la Procura di Pavia ha incaricato dei periti informatici di analizzare il pc di Chiara Poggi
Respinta la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Sempio. Le perizie informatiche restano in mano alla Procura, che prosegue gli accertamenti
La Procura di Pavia ha dato mandato autonomo a dei consulenti informatici di analizzare il computer di Chiara Poggi. La decisione è giunta dopo che la giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di incidente probatorio anche sul pc di Alberto Stasi. Bloccando così, almeno per ora, la possibilità di una perizia "cristallizzata" sui dispositivi al centro degli ultimi sviluppi del caso Garlasco.
Respinta la richiesta di incidente probatorio dei legali di Andrea Sempio
Il provvedimento riguarda uno dei filoni più delicati riaperti negli ultimi mesi nell’inchiesta sul delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco.
Gli avvocati difensori di Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, avevano chiesto di ricorrere all’incidente probatorio per svolgere un approfondimento irripetibile sui computer appartenuti alla vittima e al fidanzato di allora, oggi condannato in via definitiva.
Secondo i legali, l’analisi avrebbe potuto chiarire aspetti rimasti oscuri sulle ore precedenti al delitto.
La gip ha però dichiarato inammissibile la richiesta della difesa di Sempio per difetto dei presupposti di legge previsti dal codice penale.
L’incidente probatorio è infatti un istituto che prevede l’assunzione di una prova nella fase delle indagini, ma ciò avviene in casi eccezionali. Quando cioè l’accertamento tecnico non possa essere completato in tempi ragionevoli o rischi di perdere efficacia.
L’esame sul computer è invece un test ripetibile, che dunque potrebbe essere effettuato anche durante il dibattimento.
Le analisi sul computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi
Nel caso specifico, la Procura ha già affidato l’esame dei dispositivi a un team di consulenti informatici, con tempi stimati inferiori ai 60 giorni.
I pm ritengono che all’interno del computer di Chiara possano essere archiviati elementi importanti per l’inchiesta.
La risposta del gip è giunta prima che scadessero i termini, probabilmente per la mole contenuta di elementi da analizzare.
Il contenuto anche del computer di Alberto Stasi è sempre stato al centro di ipotesi legate al movente del delitto del 13 agosto 2007.
Secondo alcune ricostruzioni emerse nei giorni scorsi, la sera prima dell’omicidio Chiara Poggi avrebbe avuto accesso al pc del fidanzato, visualizzando cartelle contenenti file pornografici.
Un dettaglio che, per la difesa, potrebbe avere un peso nella ricostruzione del contesto emotivo e relazionale immediatamente precedente al delitto, ma che per il giudice non giustifica appunto il ricorso allo strumento dell’incidente probatorio.
Si allungano i tempi delle indagini
L’operazione dilaterà ovviamente i tempi dell’inchiesta. Perché, oltre ad attendere la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, medico legale e antropologa forense, si dovrà aspettare anche che la perizia tecnico-informatica venga depositata.
I termini scadono ad agosto 2026, dunque la Procura confida di fare in tempo e non avere necessità di chiedere una proroga, proseguendo poi l’iter del rinvio a giudizio.
Intanto la decisione non ferma le indagini. Gli accertamenti informatici disposti dalla Procura di Pavia proseguono e i risultati confluiranno nel fascicolo, potendo essere utilizzati sia a carico sia a discarico dell’indagato.
Una distinzione non secondaria, poiché lascia aperta la possibilità che eventuali nuovi elementi vengano valutati in una fase successiva del procedimento, senza però le garanzie tipiche dell’incidente probatorio.