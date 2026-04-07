Garlasco, la Procura fissa la scadenza delle indagini: quando potrebbe arrivare la decisione su Andrea Sempio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A diciotto anni dal delitto che ha scosso l’Italia, il caso di Garlasco si avvia verso una nuova, clamorosa verità. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta il 13 agosto 2007, hanno subito un’accelerazione decisiva. La Procura ha infatti fissato un termine chiaro: entro la fine di maggio 2026 si saprà se Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio volontario, dovrà affrontare un processo.

Garlasco, le nuove perizie

Stando a quanto detto nella puntata di oggi – martedì 7 aprile 2026 – di Mattino Cinque sul delitto di Garlasco, la Procura ha intenzione di chiudere definitivamente le indagini e decidere sulla posizione di Sempio entro la fine di maggio.

La relazione più attesa, firmata dalla professoressa Elena Cattaneo, ha riesaminato l’autopsia e la scena del crimine avvalendosi di tecnologie avanzate che suggeriscono l’esistenza di una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore.

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Questo nuovo studio ipotizza inoltre l’utilizzo di almeno due armi diverse per infliggere le ferite mortali, mentre la tecnica della Bloodstain Pattern Analysis (BPA) condotta dai RIS di Cagliari ha permesso di ricostruire con estrema precisione la dinamica degli schizzi di sangue all’interno della villetta di via Pascoli.

Il profilo di Andrea Sempio e le intercettazioni al vaglio

Mentre la figura di Alberto Stasi sembra scivolare progressivamente fuori dal raggio d’azione della Procura, l’attenzione si è concentrata sul profilo psicologico e comportamentale di Andrea Sempio, analizzato meticolosamente dal RACIS.

La difesa lo descrive come un uomo di eccezionale sensibilità, ma le intercettazioni depositate agli atti offrono spunti di riflessione contrastanti che hanno attirato l’interesse degli inquirenti. In un frammento audio, Sempio commenta con apparente indifferenza il presunto investimento di un gatto, mentre in un’altra conversazione discute con sarcasmo della possibile condanna a trent’anni per omicidio volontario.

A rendere più complessa la sua posizione si aggiungono le dichiarazioni sulla sua visione “tribale” dei rapporti tra uomo e donna e i dubbi tecnici sulla cella telefonica agganciata alle 9:58 del mattino del delitto. Anche il famoso alibi dello scontrino del parcheggio di Vigevano è tornato sotto i riflettori, con il sospetto che quel ticket possa essere stato recuperato in modo fortuito per coprire un buco temporale decisivo.

Il cambio dell’orario e il mistero della bicicletta

L’elemento che più di ogni altro potrebbe scagionare Alberto Stasi riguarda lo spostamento dell’orario della morte di Chiara, che le nuove perizie collocano circa mezz’ora dopo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Il servizio di Mattino Cinque sulle indagini della Procura sull’omicidio di Garlasco

Se il delitto fosse avvenuto in tarda mattinata, la presenza di Stasi sulla scena del crimine diventerebbe materialmente impossibile, poiché i log del suo computer confermano che alle 10:00 era già impegnato nell’attività di studio a casa propria.

Parallelamente, gli inquirenti stanno rivalutando la presenza della misteriosa bicicletta nera vista davanti alla villa, che suggerirebbe l’arrivo di una persona conosciuta o comunque non timorosa di essere notata dai vicini.

Un ulteriore dettaglio mai pienamente approfondito riguarda il muretto di recinzione trovato danneggiato, che apre all’ipotesi di una fuga precipitosa dell’assassino attraverso i campi sul retro dell’abitazione, un percorso alternativo che permetterebbe di dileguarsi rapidamente senza attraversare le strade principali del paese.