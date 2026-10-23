Garlasco, la Procura indaga per l'omicidio di Giovanni Ferri: ombre sul suicidio dopo le parole della moglie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Importante novità nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha riaperto le indagini sulla morte di Giovanni Ferri, l’ex meccanico di 88 anni trovato senza vita a Garlasco nel novembre 2010. Nel nuovo fascicolo si procede per omicidio volontario contro ignoti. Il decesso di Ferri era stato archiviato come suicidio, una conclusione a cui non ha mai creduto la vedova, che a settembre aveva presentato una denuncia chiedendo che si indagasse per omicidio.

Garlasco, la procura riapre il caso di Giovanni Ferri

La procura di Pavia riapre il caso di Giovanni Ferri, uno dei diversi suicidi – da alcuni ritenuti sospetti o anomali – registrati a Garlasco e nei comuni vicini negli anni successivi all’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo quanto riferisce Mattino Cinque, l’ufficio guidato dal procuratore capo Fabio Napoleone ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte dell’88enne trovato privo di vita a Garlasco nel novembre 2010.

Si indaga per omicidio volontario

La procura procede per omicidio volontario contro ignoti, le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano.

Il caso era stato archiviato come suicidio, ora si riaprono le indagini: secondo la procura ci sarebbero gli elementi sufficienti per nuovi accertamenti, per verificare l’ipotesi alternativa dell’omicidio.

L’apertura della nuova indagine arriva dopo la denuncia presentata a settembre dalla vedova di Giovanni Ferri.

Archiviato come suicidio, la denuncia della vedova

La donna non ha mai creduto al suicidio del marito e nelle scorse settimane, anche alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha chiesto che si riaprisse il caso e che si indagasse per omicidio.

Attraverso l’avvocato Fabio Gallo ha presentato un esposto alla procura di Pavia, che ora deciso di riaprire le indagini.

Nella denuncia Gallo e i suoi consulenti hanno messo tutto quello che secondo loro non torna nella morte di Ferri.

Tra le varie cose, chiedono analisi genetiche sugli oggetti trovati accanto e addosso all’ex meccanico, in particolare il coltello trovato nella mano dell’uomo, per valutare incongruenze rispetto all’archiviazione.