Garlasco, la Procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio entro 10 giorni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le battute finali del caso Garlasco potrebbero avere tempi molto più ridotti del previsto, solo dieci giorni. Questo sarebbe il timing per chiedere il presunto rinvio a giudizio di Andrea Sempio.

Andrea Sempio rinvio a giudizio, le ultime notizie

A dare le ultime notizie sul possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio è Emanuele Canta, inviato di Mattino 5.

"I cosiddetti termini di riflessione, quelli che la procura prende per capire se ci sono gli elementi per arrivare al rinvio a giudizio sarebbero di fatto neanche più necessari, nel senso che i magistrati sarebbero davvero pronti a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio", le parole del giornalista.

Ha poi aggiunto: "Questo potrebbe accadere, ci dicono, forse entro i prossimi 10 giorni, al massimo entro la fine della prossima settimana".

La notizia è stata annunciata dal giornalista Emanuele Canta nel corso della puntata di Mattino 5 del 26 ottobre.

Il nodo accuse

I tempi sarebbero così ridotti perché gli elementi contro Andrea Sempio sarebbero già abbastanza solidi, filtra nel corso del programma.

"È stata terminata la lettura delle consulenze tecniche presentate appunto dai difensori di Andrea Sempio, lette con grande attenzione. Tutto ciò, direbbero i magistrati pavesi, non sposterebbe e non scalfirebbe il quadro accusatorio. Dunque, potrebbe essere davvero questione di giorni la richiesta di rinvio a giudizio" ha spiegato Emanuele Canta sul perché di questa presunta decisione di procedere con queste rapide tempistiche.

Garlasco, cosa filtra sulla revisione

Anche sulla questione revisione si continuerebbe a lavorare senza sosta, "anche se possiamo senz’altro dire che siamo un po’ sulla fase finale di tutta l’importante mole di lavoro che aveva naturalmente da svolgere".

Le ultime notizie sulla presunta revisione per Alberto Stasi sempre più vicina sarebbero però essere ancora nel campo delle indiscrezioni, secondo quanto filtra da Mattino 5.

Potrebbe muoversi prima "la difesa di Alberto Stasi che ha di fatto concluso la stesura della propria revisione, davvero molto articolata" ha dichiarato Emanuele Canta.

Sembrerebbe che siano stati fondamentali gli ultimi elementi raccolti anche con questa nuova chiusura indagini.

Il presunto ottimismo

Dopo la possibile presentazione da parte del difensore di Alberto Stasi della domanda di revisione, la procura generale potrebbe muoversi.

"Sembra trapelare un certo ottimismo" ricordando che "tutto poi passa nelle mani della Corte d’Assise a Brescia, cioè è chiaro che tutto poi viene valutato in maniera assolutamente molto severa dai giudici bresciani, quindi questo diventerebbe un solo presunto "primo sì" ha concluso l’inviato di Mattino 5.