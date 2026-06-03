Garlasco, la profezia di De Rensis sulle indagini: "Tra qualche mese capirete cosa c'è dietro le mie parole"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ospite a È sempre Cartabianca, l’avvocato De Rensis ha analizzato i complessi sviluppi del delitto di Garlasco, confermando che le indagini della Procura di Pavia proseguono. Il legale ha difeso la scelta di disporre una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio e i riscontri emersi dai suoi diari segreti, invitando alla massima prudenza e frenando le richieste di una revisione immediata del processo per Alberto Stasi.

Il dibattito su Garlasco a È sempre Cartabianca

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer, andata in onda martedì 2 giugno.

Durante la trasmissione, l’avvocato Antonio De Rensis ha analizzato le mosse della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, evidenziando il valore dei consulenti e degli investigatori coinvolti nel caso, per poi commentare l’attuale andamento dell’inchiesta, soffermandosi sulle scelte degli inquirenti.

“A me non stupisce nulla, perché so che chi sta investigando sono investigatori e magistrati che hanno delle strategie” ha detto De Rensis. Il legale, pur sottolineando di non incontrare il procuratore Napoleone dal maggio 2025, ha manifestato piena fiducia nell’operato della magistratura contro i tentativi della difesa di sminuire l’inchiesta.

Dalla perizia psichiatrica ai diari segreti di Andrea Sempio

Un punto nevralgico della discussione ha riguardato i nuovi accertamenti disposti dalla Procura su Andrea Sempio, tra cui la consulenza affidata al professor Roberto Catanesi. L’avvocato De Rensis ha spiegato l’importanza di questo esame clinico: “Qui si cerca di stabilire sia la capacità di intendere e di volere, sia la capacità processuale, l’imputabilità e la pericolosità sociale”.

Nel corso del programma sono stati richiamati anche gli inquietanti sfoghi emersi dai diari e dai forum online scritti dall’indagato, caratterizzati da frasi come “Le mie paure più grandi, essere giudicato, perdere il controllo”, “Ho un disperato bisogno di approvazione” o ancora “Sogno me che accoltellavo gente”.

Sul valore di queste indagini, l’avvocato ha precisato: “Io penso che essersi affidati da parte della procura in ogni campo a esponenti di altissimo valore, in questo caso il professor Cattaneo, mette tutti quanti al riparo da eventuali pensieri su forzature. E scienziati del calibro del professor Cattaneo sono incondizionabili, possono essere incaricati da chiunque”.

Le parole di De Rensis sulla revisione per Stasi

La conduttrice Bianca Berlinguer ha incalzato l’ospite sulla prosecuzione dell’attività inquirente, ricevendo una conferma netta: “Sì, le indagini vanno avanti. Tutte le indagini vanno avanti“.

L’avvocato ha invitato ad attendere gli esiti della consulenza del professor Catanesi previsti per fine settembre, lanciando al contempo una chiara frecciata: “Qualcuno è andato a fare denuncia, mentre altri sono ancora in campo a giocare“.

De Rensis ha infine parlato delle istanze sollevate dai sostenitori di Alberto Stasi, confrontandosi anche con il giornalista Stefano Zurlo, smorzando i facili entusiasmi legati a una scarcerazione immediata: “La revisione non deve essere un atto che possa provare l’innocenza di Alberto Stasi. Quindi, scusi, siccome l’indagine è ancora in movimento, se porta pazienza Alberto Stasi, la porti anche lei, dottor Zurlo”.