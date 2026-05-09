Garlasco, la profezia di Roberta Bruzzone sulla condanna ad Alberto Stasi: "Non in discussione"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Roberta Bruzzone torna sul caso Garlasco, alla luce della lettura dell’informativa finale dei carabinieri di Milano sulla nuova inchiesta. Secondo la criminologa, ospite della trasmissione Quarto Grado, le intercettazioni telefoniche rese pubbliche a livello mediatico non contengono "alcun elemento univoco che in maniera insuperabile possa mettere in discussione la condanna inflitta ad Alberto Stasi".

Cosa ha detto Roberta Bruzzone sull’informativa dei carabinieri

All’interno del documento investigativo, Bruzzone afferma di aver trovato "una marea di interpretazioni, una chiave accusatoria attraverso cui fondamentalmente viene letto ogni singolo elemento. Di elementi concreti però neanche mezzo".

L’informativa, secondo la criminologa, conterrebbe insomma "tante suggestioni e tante chiavi di lettura che forniscono gli operatori". Una di queste in particolare ha colpito, anzi "inquietato", Roberta Bruzzone.

Secondo Bruzzone una frase di Sempio è stato "interpretato"

Nell’intercettazione in cui Andrea Sempio direbbe "quando sono andato via il sangue c’era", sostiene l’opinionista, mentre in realtà la frase corretta è "quando sono andato io il sangue c’era". Nell’informativa, in riferimento alla frase con "io" viene specificato tra parentesi che l’espressione sarebbe "compatibile con ‘quando sono andato via'".

Bruzzone osserva come il passaggio sia dirimente, perché Andrea Sempio si reca effettivamente verso casa Poggi il pomeriggio dopo l’omicidio di Chiara. "Cosa vuol dire compatibile con un’altra formula, come fa un’informativa a contenere un elemento interpretativo quando c’è un elemento oggettivo?".

"Se avesse commesso lui l’omicidio, che frase è questa?", rincara Roberta Bruzzone. "Cosa vuol dire? Lo sanno tutti a quel punto che il sangue c’è. Non ha alcun senso legato al delitto".

Gianluigi Nuzzi rileva dunque come, leggendo l’intera informativa, si capisca che il riferimento è al sangue fresco e al sangue secco. E la criminologa replica: "Sì, ma la frase di Sempio viene reinterpretata dall’operatore. Mi sembra un dato sconcertante, il dato deve essere obiettivo. L’intercettazione non può essere stiracchiata o trasformata in qualcosa di diverso".

Bruzzone: " Non mi hanno convinta"

Riassumendo il suo pensiero, la psicologa forense dichiara di aver "letto una serie di aspetti che non mi hanno convinta. Anzi, mi hanno convinta dell’opposto. E cioè che di elementi obiettivi, a partire dallo scontrino del parcheggio di Vigevano, non c’è neanche mezzo".

E aggiunge: "Sono tutte ipotesi costruite sulla base di una teoria iniziale, dove tra l’altro viene dato ampio risalto alle citazioni della difesa di Alberto Stasi".

Secondo Roberta Bruzzone, insomma, non esistono elementi tali da poter ribaltare la condanna di Stasi passata in giudicato. Proprio perché si tratta di aspetti investigativi "che possono agevolmente essere giustificati in maniera alternativa alla lettura data dagli operatori dell’informativa".