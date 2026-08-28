Garlasco, la provocazione di Milo Infante sulla denuncia di Stefania Cappa: "Abito vicino a San Vittore"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tiene banco il caso Garlasco. Milo Infante risponde alla denuncia di Stefania Cappa che l’ha accusato di ricettazione e violazione del segreto investigativo. Il giornalista provoca la cugina della vittima del delitto, Chiara Poggi, facendo presente come per questi reati la pena possa arrivare fino a 8 anni e come lui stesso abiti vicino al carcere di San Vittore. “La strada sarà breve”, ha detto scherzando.

Delitto di Garlasco, le ultime

Milo Infante reagisce alla denuncia per ricettazione e violazione del segreto investigativo presentata da Stefania Cappa nei suoi confronti per la diffusione di atti riservati in tv.

Intervistato da Zona Bianca, il conduttore ha scherzato sul fatto che possa essere arrestato per queste accuse ed è passato al contrattacco, arrivando a rispondere anche ad alcune dichiarazioni fatte dalla criminologa, Roberta Bruzzone.

ANSA

La denuncia di Stefania Cappa

Lo stesso giornalista Mediaset aveva rivelato il contenuto dell’esposto presentato nell’aprile 2026 alla Procura di Milano da Stefania Cappa che individuava una presunta regia dietro le nuove indagini sul delitto e sottolineava come la sua famiglia fosse stata esposta mediaticamente in una strategia studiata a tavolino da soggetti come l’avvocato Antonio De Rensis, l’inviato de “Le Iene” Alessandro De Giuseppe e l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto.

La cugina di Chiara Poggi era poi passata a denunciare alcuni giornalisti, compreso Milo Infante, accusato di ricettazione e violazione del segreto investigativo.

Ora, sempre in tv, è arrivato il contrattacco del nuovo volto del Biscione e neo-condirettore di Videonews.

La risposta di Milo Infante

“Le accuse di Stefania Cappa? Tanta roba, fino a otto anni di carcere. Semplicemente, attiene al nostro mestiere raccontare le verità. Abbiamo raccontato il contenuto di questa denuncia che nasceva con l’esposto che doveva arrivare e cambiare il destino delle indagini su Garlasco, che doveva mostrare le prove di una regia occulta. Dal mio punto di vista, non si offenda nessuno, si tratta di un cumulo di fandonie, di ipotesi”, dice Infante.

“Anzi, secondo me, qualcuno che sta indagando potrebbe anche ravvisare delle possibili ipotesi di reato rispetto a quello che è stato scritto, ossia accuse molto gravi, cose che vanno provate”, aggiunge.

Infine, il presentatore e giornalista si mostra stupito del fatto che gli avvocati si stiano trasformando in soggetti facenti parte del business dello spettacolo. “Ormai si annunciano le querele con le conferenze stampa o con le interviste. Una volta gli avvocati le presentavano in silenzio e poi arrivavano i carabinieri o la polizia che ti notificavano gli atti. Oggi invece leggi sui giornali che ti hanno denunciato. Male che vada, io abito vicino a San Vittore, la strada sarà breve”, chiosa tra il serio e il faceto.

La querelle con Roberta Bruzzone

Inoltre, Milo Infante dice la sua anche sulle parole della criminologa Roberta Bruzzone che ha riferito di aver sentito l’avvocato De Rensis muovere delle accuse pesanti contro Stefania Cappa in merito a un suo coinvolgimento nel delitto di Garlasco. Accuse che avrebbe pronunciate alla presenza del giornalista.

Il conduttore si smarca subito da questo discorso. “O non ero presente, o Antonio De Rensis queste cose in mia presenza non le ha mai pronunciate, è molto semplice. Siccome la dottoressa Bruzzone lo dice, mi auguro che presto verrà chiamata dal PM che ha in mano questa denuncia-querela e davanti a lui, avendo l’obbligo di dire la verità, ripeterà la sua di verità che non va messa in discussione”.

“La mia è che non ho mai sentito l’avvocato proferire queste parole, e anzi ho chiesto di essere sentito come persona informata sui fatti dal PM titolare dell’indagini. Io non ho sentito De Rensis dire queste cose, per lei le ha dette ma sicuramente la dottoressa Bruzzone avrà le prove”, chiude così l’intervento Milo Infante.