Garlasco, la reazione della famiglia Poggi ad Alberto Stasi che lascia il carcere: "Resta un condannato"

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La decisione del Tribunale di Sorveglianza non cambia la posizione di Alberto Stasi nel processo per il delitto di Garlasco: lo sottolinea anche Gian Luigi Tizzoni, l’avvocato che insieme al collega Francesco Compagna assiste e rappresenta la famiglia Poggi. Stasi "resta un condannato", sottolinea Tizzoni poche ore dopo le notizie sulla possibile uscita dal carcere.

Il commento di Gian Luigi Tizzoni

Il parere positivo della Procura Generale "non vuol dire assolutamente nulla", secondo Gian Luigi Tizzoni, "anzi, vuol dire il contrario", sottolinea, riferendosi alle ultime notizie su Alberto Stasi.

Questo perché "se la Procura Generale dovesse ritenere Stasi innocente, dovrebbe favorire un’istanza di revisione", afferma l’avvocato dei Poggi in una dichiarazione rilasciata per Quarto Grado.

"Non sono sorpreso", continua il legale, perché "questi sono automatismi" perché "quando c’è un residuo pena di quattro anni" i detenuti possono richiedere una "misura alternativa alla detenzione" nell’affidamento.

Questa misura "nella maggior parte dei casi viene concessa", ma Tizzoni ricorda che bisogna attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Alberto Stasi torna libero?

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, dopo un colloquio in gran segreto, la Procura Generale ha accolto con esito positivo la condotta di Alberto Stasi nel carcere di Bollate, anche grazie a una relazione dell’equipe dell’istituto penitenziario.

In poche parole, per Alberto Stasi si apre la possibilità di scontare il residuo della sua pena in affidamento ai servizi sociali, e dunque non sarebbe più obbligato a ritornare in carcere per la notte. La decisione spetta al Tribunale di Sorveglianza, che scioglierà la riserva entro cinque giorni.

Per Tizzoni "sempre un condannato rimane"

La confusione, con la pubblicazione delle prime indiscrezioni, non è mancata. Per questo Gian Luigi Tizzoni, nella sua dichiarazione a Quarto Grado, dice: "Non è corretto, come ho letto, dire ‘Stasi torna libero'".

Insieme ai suoi assistiti e al suo collega Compagna "abbiamo calcolato che Stasi ha un residuo di pena inferiore ai quattro anni, quindi ci sta che abbia chiesto". Nonostante questa misura di cui Stasi ha diritto "sempre un condannato rimane", precisa Tizzoni. Qualora il Tribunale di Sorveglianza dovesse accettare, in ogni caso, non cambierebbero le dinamiche sull’istanza di revisione né il possibile procedimento contro Andrea Sempio.